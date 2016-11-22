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Yarın Okul Var Mı? Okullar 23 Kasım Tatil mi Hangi Okullar Tatil

Yarın Okul Var mı? Okullar Yarın tatil mi. TEOG sınavı nedeniyle merakla beklenen Okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin merakla beklediği Yarın Okul Var mı sorusu yanıt arıyor. Peki Okullar nerelerde tatil edildi.

22 Kasım 2016 Salı 11:21
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Yarın Okul Var Mı? Okullar 23 Kasım Tatil mi Hangi Okullar Tatil
Yarın Okul Var mı? Okullar Yarın tatil mi. TEOG sınavı nedeniyle merakla beklenen Okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin merakla beklediği Yarın Okul Var mı sorusu yanıt arıyor. Peki Okullar nerelerde tatil edildi.

Binlerce adayın gireceği TEOG sınavı geldi çattı. TEOG 1. Dönem 1. Sınavı 23 Kasım ve 24 Kasım tarihlerinde yapılacak. Öğrencilerin merak ettiği soru ise okullar tatil edilecek mi. 4., 5., 6., 7., 8. sınavları nedeniyle okullar tatil edilecek mi sorusu yanıt arıyor. Yarın Okula gidilecek mi gidilmeyecek mi sorusuna MEB'den 2 kere cevap verildi. Bu sebebe göre ilk olarak yarın okullar sınavı olanlar için yok. Ayrıca 23 Kasım ve 24 Kasım tarihlerinde sınavların yapılacağı okullarda da ders olmayacak. Ancak 8. sınıflar için özel bir anlamı daha var. Bu da Cuma günü onlara da okul olmayacak. Böylelikle 23 Kasım, 24 Kasım ve 25 Kasım tarihlerinde sınavların olacağı bilgiler gelmeye başladı.

Bu sebeple en çok merak edilen sorulardan biri MEB tarafından giderilmiş oldu. Ayrıca bu sene hem Öğretmenler Günü hem TEOG sınavına denk gelmesi sebebiyle de okulların tatil olması durumu söz konusuydu. Ancak hiç bir 24 Kasım'da Okullar Tatil olmaz, eğitim ve öğretimine devam eder. 

TEOG sınavına girecek tüm adaylara haber24 adına başarılar dileriz. 
Son Güncelleme: 22.11.2016 11:32
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