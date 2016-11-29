Yalçın Hafızoğlu kimdir? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylan ve Hızır'ın oğlu ali

Yalçın Hafızoğlu kimdir? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır ve Ceylan oğlu olarak giren karakteri ilk olarak haber24 açıklıyor. İşte yeni Hızır, Hızır Ali Çakırbeyli karakterinin gerçekte kim olduğu.Yalçın Hafızoğlu Fractal Dimiension ve Alchera gruplarında uzun bir süre davulcu olarak çalıştı. Çalımıyla genç yaştan beri bir çok müzik grubunun gözdesi olmuştur. Kasdav liselerarası müzik yarışmasında en iyi enstruman ödülünü kazandı ve davulculuğa başladı.Kadıköy'de yaşayan oyuncu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ'de Çevre mühendisliği bölümünden mezun oldu. Gezmeyi ve tatil yapmayı çok sever