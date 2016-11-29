Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Yalçın Hafızoğlu kimdir? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylan ve Hızır'ın oğlu ali

Yalçın Hafızoğlu kimdir? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır ve Ceylan oğlu olarak giren karakteri ilk olarak haber24 açıklıyor. İşte yeni Hızır, Hızır Ali Çakırbeyli karakterinin gerçekte kim olduğu.

29 Kasım 2016 Salı 23:56
2533 Okunma
Yalçın Hafızoğlu kimdir? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylan ve Hızır'ın oğlu ali
Yalçın Hafızoğlu kimdir? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır ve Ceylan oğlu olarak giren karakteri ilk olarak haber24 açıklıyor. İşte yeni Hızır, Hızır Ali Çakırbeyli karakterinin gerçekte kim olduğu.

Yalçın Hafızoğlu Fractal Dimiension ve Alchera gruplarında uzun bir süre davulcu olarak çalıştı. Çalımıyla genç yaştan beri bir çok müzik grubunun gözdesi olmuştur. Kasdav liselerarası müzik yarışmasında en iyi enstruman ödülünü kazandı ve davulculuğa başladı.



Kadıköy'de yaşayan oyuncu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ'de Çevre mühendisliği bölümünden mezun oldu. Gezmeyi ve tatil yapmayı çok sever
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Evden çıkanlar görenleri şoke etti

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle