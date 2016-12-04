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Viranşehir polisi teröristleri evde bastı; 4 terörist öldürüldü!

PKK'lı teröristlerin bir evde saklandığı ihbarını alan Viranşehir polisi, gece yarısı operasyon düzenledi. Özel Harekat Timleri'nin katıldığı operasyon, 4 teröristin ölü olarak ele geçirilmesiyle tamamlandı...

04 Aralık 2016 Pazar 11:05
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Viranşehir polisi teröristleri evde bastı; 4 terörist öldürüldü!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde polisin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren bir evdeki 4 terörist, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü çalışmalarda Demirci Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerin saklandığı bilgisine ulaştı.

Mahalleye operasyon düzenleyen ekiplerin "teslim ol" çağrısına evdeki teröristlerin silahla cevap vermesi üzerine çatışma çıktı.

Operasyonda, 2'si kadın 4 terörist ölü ele geçirildi. 

Mahallede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bölgeye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

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