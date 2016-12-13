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Viranşehir Belediye Başkanı Emniyete Gelip Teslim Oldu!

PKK'ya yardım ve taklıktan aranan Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin, bugün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Cin, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, polis tarafından aranıyordu.

13 Aralık 2016 Salı 18:22
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Viranşehir Belediye Başkanı Emniyete Gelip Teslim Oldu!

VİRANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EMNİYETE GELİP TESLİM OLDU!

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından aranan Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin, emniyete gelerek teslim oldu.

PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şahısların sabah saatlerinde ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, ancak Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin bulunamamıştı.

Emrullah Cin'in emniyette işlemlerine başlandığı belirtildi.

Son Güncelleme: 13.12.2016 18:36
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