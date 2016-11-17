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"Van halkına kesintisiz hizmet vereceğiz!"

Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali  İbrahim Taşyapan'dan Vanlıları sevindirecek açıklamalar geldi. Belediyenin kesintisiz olarak vatandaşlara hizmet vereceğini söyleyen Taşyapan, " Belediye teşkilatları devletimizin önemli kuruluşlarındandır, vatandaşlara yerelde hizmet veren kurumlardır. Bu hizmetleri kesintisiz şekilde inşallah daha iyi vermenin gayreti içinde olacağız." dedi.

17 Kasım 2016 Perşembe 17:01
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"Van halkına kesintisiz hizmet vereceğiz!"

 İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali  İbrahim Taşyapan, "Devletimizin bize tahsis ettiği kaynakları ve belediyenin öz kaynaklarını milletin hizmetine sunacağız." dedi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile Van Büyükşehir Belediyesine giden Taşyapan, burada bazı kurum çalışanlarıyla tokalaşarak görevine başladı. 

Taşyapan, İçişleri Bakanlığının onayıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın görevinden uzaklaştırıldığını belirtti.

İçişleri Bakanlığının onayıyla, ilin valisi olarak Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirildiğini ifade eden Taşyapan, "Bugün itibarıyla görevimize başladık. Belediye teşkilatları devletimizin önemli kuruluşlarındandır, vatandaşlara yerelde hizmet veren kurumlardır. Bu hizmetleri kesintisiz şekilde inşallah daha iyi vermenin gayreti içinde olacağız." diye konuştu. 

- "Devletin kuralları dahilinde hizmet vereceğiz"

Taşyapan, devletin kuralları dahilinde vatandaşlara hizmet vereceklerini dile getirdi.

Genel idarenin başı olarak hizmet verdiğini, yerel idarenin başı olarak da görevlendirildiğini anlatan Taşyapan, şöyle devam etti:

"Bu hizmeti belediyemizde de vermeye devam edeceğiz. Daha iyisini yapmanın gayreti içinde olacağız. Buralar yerel hizmet kuruluşlarıdır ve belediyelerin çok çeşitli hizmet alanları vardır. Devletimizin bize tahsis ettiği kaynakları ve belediyenin kendi öz kaynaklarını milletin hizmetine sunacağız. Çünkü bunlar milletin kaynaklarıdır, tek kuruşunun bile başka bir yere gitmesine izin vermemenin gayreti içinde olacağız. Bunları hizmete dönüştürürsek umuyorum ki Van'ımızın her tarafı daha güzel hal alacaktır."

Taşyapan, Van'ın 2014 seçimlerinden sonra büyükşehir statüsü kazandığını, böylece belediyenin kentin bütün noktalarına hizmet götürdüğünü vurguladı.

İlçe belediyeleri ve merkezi idareyle uyumlu şekilde hizmet yürütmek için gayret göstereceklerini bildiren Taşyapan, "Allah'tan bizi mahcup etmemesini, insanlara iyi hizmet vererek hizmetlerimizle anılmayı diliyorum." dedi.

- "Hayırlı hizmetler gerçekleştirmek istiyorum"

Hizmetleri belediyede çalışanlarla yapacaklarına işaret eden Taşyapan, şunları kaydetti:

"Onların bilgilerinden, tecrübelerinden istifade edeceğiz. Onların burada devlet-millet anlayışı içinde çalışmak suretiyle her türlü tecrübeleri bizim için değerlidir. Vanlı hemşehrilerimin bizlere yardımcı olmalarını diliyorum. Hizmetlerimizin daha iyi yürümesi için vatandaşların bize telkinlerine açık olduğumuzu, onlarla bu hizmetleri yürüterek, daha iyi hizmet almalarını ve daha iyi bir kentte yaşamalarını sağlamak istediğimizi belirtmek istiyorum. Hayırlı hizmetler gerçekleştirmek istiyorum. Önümüzde kış mevsimi var. Kış hazırlıklarına öncelik vereceğiz. Daha sonra bu kış sezonunu iyi değerlendirerek, sonraki dönem için de önceliklerimizi, mali durumlarımızı bir araya getirerek, imkanlarımızı, kabiliyetlerimizi ve eksiklerimizi belirleyeceğiz. Buna uygun yol haritası çizeceğiz. Belediyenin kesintisiz sürdürdüğü hizmetler var. Bunlara öncelik vereceğiz."

Anahtar Kelimeler:
Van Belediyesi Kayyumİbrahim Taşyapan Belediye Başkanı
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