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Van beşik gibi sallanıyor! Depremler devam edecek mi artçı mıydı?

Bugün Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen depremler korku yarattı. Gün içinde ilk önce iki kere 4.1 ve daha sonra 4.6 şiddetinde gerçekleşen depremler halkta tedirginlik yarattı.

23 Kasım 2016 Çarşamba 16:11
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Van beşik gibi sallanıyor! Depremler devam edecek mi artçı mıydı?
Bugün Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen depremler korku yarattı. Gün içinde ilk önce iki kere 4.1 ve daha sonra 4.6 şiddetinde gerçekleşen depremler halkta tedirginlik yarattı. 

Van'ın Özalp ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Özalp ilçesinde saat 15.14'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin derinliğinin 10,4 kilometre olduğu belirtildi.

Van'ın Özalp ilçesinde saat 12.24'te 3,6, 13.03'te 4,1 büyüklüğünde olmak üzere 2 deprem daha meydana gelmişti.
Son Güncelleme: 23.11.2016 16:20
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