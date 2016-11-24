Van beşik gibi sallanıyor! Art arda depremler halkı tedirgin etti

Van'ın Özalp İlçesi'nde geçtiğimiz gün art arda 4.1 ve 4.6 büyülüğünde iki deprem meydana gelmişti. Van Özalp'ta bugün yine meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem vatandaşları tedirgin etti.



Son dakika Van'ın Özalp ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van'da meydana gelen deprem AFAD bilgilerine göre, saat 19.40'ta oldu. Vatandaşlar, geçtiğimiz günlerde de meydana gelen depremlerin ardından bu akşamki depremle kısa süreli panik yaşadı. Türkiye'deki son depremler listesini ve detaylı bilgileri haberimizden görebilirsiniz.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Özalp ilçesinde saat 19.40'ta 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin derinliğinin 3.04 kilometre olduğu belirtildi.

Van'ın Özalp ilçesinde 4,1 ve 4,6 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmişti.

Van'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen depremden bilgiler

Van'da peş peşe depremler korkuttu

Van ve çevresi merkez üssü Özalp ve Gürpınar ilçeleri olan biri Rihcter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde, 4 ayrı depremle sarsıldı. Depremler bölgede korkuya neden oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün belirlemelerine göre ilk deprem saat 12.24'te yerin 5 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde meydana geldi. Merkez üssü Van kert merkezine 60 kilometre olan Özalp İlçesi'nin Karlıyamaç köyü olan bu depremi saat 13.03'te merkez üssü yine Özalp'in Hazine köyü olan 4.1 büyüklüğündeki depremizledi. Saat 15.14'te merkez üssü Gürpınar'ın Umut Köyü olan 4.9 büyüklüğündeki deprem geniş bir alanda hissedildi. Bu depremi saat 15.20'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha izledi. Merkez üssüne yakın yerleşim merkezlerinin yanı sıra Van kent merkezinde hissedilen, ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasara neden olmayan peş peşe depremler yöne halkında korkuya neden oldu.



"FAYLAR HAREKET EDECEKTİR"



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Özvan, Van'da art arda meydana gelen depremleri değerlendirdi. Yrd. Doç. Dr. Özvan, bölgede tek bir fayın olmadığını ve aktif bir bölge olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Farklı sistemlerde çalışan farklı faylar var. Bu faylar hareket edecektir. Bölgede geçmiş yıllarda birçok deprem yaşandı. Zamanı geldiğinde tabi ki bunlar gerçekleşecek. Deprem elbette ki bekliyoruz. Anı geldiğinde tabi ki bunlar gerçekleşecek. Gürpınar merkezli 4.9 büyüklüğündeki artçı şok değil bir depremdi. Bundan sonra da artçıları olacak. Bölge büyük depremleri üretebilecek fayların barındığı bölgedir. Bundan sonra yapılması gerekenler uygun alanlara tekniğine uygun binalar yapılmasıdır."

Yer Fiziği Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Toker ise bu depremleri herhangi büyük bir depremin habercisi olmadığını söyledi.

Çaldıran depreminin 40'ıncı yılında anma mesajı

- VAN'ın Çaldıran İlçesi'nde 1976 yılında meydana gelen yıkıcı depremin 40'ıncı yıl dönümü nedeniyle Çaldıran Belediyesi Eş Başkanları anma mesajı yayınladı.

Çaldıran İlçesi'nde 24 Kasım 1976 tarihinde saat 12.22'de meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremde 3 bin 840 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 232 bina hasar gördü. Bölgede hava sıcaklığının eksi 17 derece olması nedeniyle donarak ölümler de oldu. Depremde Muradiye ve çevre ilçeler Erciş ve Özalp'ta da can ve mal kaybı yaşandı. Çaldıran depreminin yıl dönümü nedeniyle Çaldıran Belediye Eş Başkanları Suna Atabay ve Faruk Demir tarafından bir mesaj yayımlandı. Mesajda 24 Kasım 1976 tarihinde meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremde 3 bin 840 kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce kişinin evsiz kaldığı belirtilirken şunlara yer verildi:

"Depremin üzerinden 40 yıl geçmiş olmasına rağmen acısı hala yüreklerimizdeki tazeliğini korumaktadır. Bilindiği gibi Van ve çevresi hala büyük bir deprem tehdidi altındadır. İşte böylesi bir tehdit altında olan bölgemizde olası bir depremde aynı acıların yaşanmaması için belediyemiz bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalar ise sürüyor. Çaldıran depreminin 40'ıncı yılında yaşamını yitirenleri bir kez daha saygıyla anıyoruz."