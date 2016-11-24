Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro hattı ne zaman açılacak?

İstanbul Büİyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımına devam edilen Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nda deneme seferleri ocak ayında başlayacak.

Üsküdar ile Çekmeköy arasında ulaşımın süresini 27 dakikaya indirecek metronun İspanya'da üretilen vagonlarından ikisi daha tırlardan alınarak dev vinçlerle raylara yerleştirildi. Böylece deneme seferinde kullanılacak aracın 6 vagonunun raylara indirilmesi 3 günde tamamlandı ve montaj aşamasına geçildi.

Çalışmaları takip eden İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek sürücüsüz metro araçlarıyla toplu taşıma hizmeti vereceklerini bildirdi.

Yeni metro hattında 126 vagonla yolcu taşınacağını belirten Baraçlı, şöyle konuştu:

"Bizim için önemli olan unsur, sürücüsüz araçların olmasıdır. Cumhurbaşkanımız liderliğinde gerçekleştirdiğimiz yerlileştirmede ilk adımı da bu araçlarla atıyoruz. Bizler bu projeleri gerçekleştirirken ilkleri de ortaya çıkarmak istiyoruz. İnşallah vatandaşlarımız bu hizmeti alırken hakikaten konforu ve rahatlığı bu bölgede sağlayacaklar. Başkanımızla beraber birçok projeye imza atıyoruz. Bu hatta 20 kilometrede 16 istasyonda hizmet vereceğiz. 2017'nin ocak ayında Yamanevler'e kadar deneme seferleri başlayacak. 2017 içerisinde de hattın tamamını hizmete açacağız."

Araçlarda otomatik kapı sistemi bulunduğu bilgisini veren Baraçlı, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy hattının Marmaray ve metrobüse entegre edileceğini dile getirdi.

İstanbul'da raylı yatırım sistemlerinin hızla sürdüğünü kaydeden Baraçlı, 6 hat için ihaleleri tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.

- Marmaray'a Üsküdar'dan, metrobüse Altunizade'den entegrasyon

Anadolu Yakası'nın ikinci büyük metro hattı, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy güzergahında 20 kilometrelik mesafeyi kapsıyor. Bu hatta, Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı, Yamanevler, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, İmam Hatip Lisesi, Dudullu, Necip Fazıl, Çekmeköy-Sancaktepe olmak üzere 16 istasyon bulunuyor.

Yeni hat, 16 istasyonun yanı sıra çift tüp metro tüneli ve 2,7 kilometrelik bağlantı tüneli ile bakım-onarım-depo sahasından oluşuyor.

İlk olarak Üsküdar'dan Yamanevler'e kadar 9 istasyonun gelecek ocak ayında hizmete alınması planlanıyor.

İstasyonlarda peron ayırıcı kapı sistemi (PAKS) kuruluyor.

Sürücüsüz otomatik araçların kullanılacağı metroda 21 adet 6'lı dizi olarak 126 vagonla hizmet verilecek. Saatte tek yönde 65 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak araçlar, saatte 80 kilometre hıza kadar ulaşabilecek.

Üsküdar İstasyonu'ndan Marmaray'ın bir istasyonuna yer altından yolcu geçişi sağlanacak. Altunizade İstasyonu'nda metrobüsten metro hattına yolcu geçişleri gerçekleştirilecek. Dudullu İstasyonu'nda planlama aşamasında bulunan Bostancı-Dudullu Hattı ile ortak bir istasyon yapısı oluşturulacak.

Yeni metro hattının hizmete alınmasıyla bir yılda atmosfere salınan karbondioksit emisyonundaki azalma 77 bin 246 ton olarak hesaplandı.