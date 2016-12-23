Urfaspor: 'Atatürk heykeline talibiz'

Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nın yenilenmesi için Rize Belediyesi tarafından çalışma başlatılmıştı. Bu kapsamda meydandaki Atatürk heykelinin valilik önündeki tören alanına taşınması için ekipler işe koyuldu. Dev bir vinçle bağlanarak güvenliği sağlanan heykelin beton zemininin sökülmesi için çalışma başlatıldı. Olaya büyük tepkiler yapması sonucu yazılı açıklama yapan Rize Belediye Başkanı Kasap, "Bundan sonraki resmi törenlerimizin Rize Valiliği önünde yapılacak olması nedeniyle Atatürk heykeli, yeni tören alanına yerleştirilmiştir." dedi.Yoğun tepki alan Rize Belediyesi'ne Urfaspor Twitter hesabından Rize belediyesini etiketleyerek "Tepkiler üzerine 'Kaldırmadık valiliğe taşıdık.' dediğiniz Atatürk heykeline talibiz. Tesislerimizde baş köşeye koyacağız." dedi.