Ünlü giyim firmasına FETÖ'cü denildi

Ünlü giyim firmasının sahibi ailenin küçük oğlu, iki ağabeyini FETÖ adına para topladıkları iddiasıyla savcıya şikayet etti



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı'na sunulan dilekçede şikayetçi, kendisinin de eski ortaklarından olduğu ünlü giyim firmasının şu anki ortakları olan iki ağabeyinin FETÖ desteği ile milyonlarca lira vergi kaçırdığını, ihbarlarda bulunmasına rağmen açılan davalarda herhangi bir ceza verilmediğini, bazı hakimler ve vergi denetmenleri tarafından korunduklarını ileri sürüldü.



VERGİ DENETİMİYLE TEHDİT EDİLDİLER



Ünlü giyim firması sahibi ailenin küçük oğlu, ağabeylerinin onlarla ortak iş yapan 250 firmadan her yıl kurban bayramı döneminde FETÖ adına zorunlu yardımlar topladığını, yardımlara itiraz edenlerin de vergi denetimleriyle tehdit edildiğini iddia etti.



Ağabeylerinin yanı sıra isimlerini belirttiği bazı hakim ve vergi denetmenleri hakkında da FETÖ terör örgütüne çıkar sağlamak suçlarından soruşturma başlatılmasını talep eden şikayetçi kardeş, daha önce de ailesinin sahip olduğu ünlü giyim firmasını vergi kaçırdığı iddiasıyla maliyeye şikayet etmişti.