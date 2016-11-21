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Ünlü AVM'de yangın paniği

İstanbul Capitol AVM'de sabah saatlerinde, kaynak çalışmaları sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, alışveriş merkezi bir gün süreyle kapatıldı.

21 Kasım 2016 Pazartesi 16:16
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Ünlü AVM'de yangın paniği
Üsküdar Altunizade'de bulunan Capitol AVM'nin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

AVM'DEN AÇIKLAMA: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Bu sabah saatlerinde Capitol Avm kapılarını açmadan önce çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yapılan hava temizliği nedeniyle Capitol Avm bir gün süreyle hizmete kapatıldı.

BİR GÜN SÜREYLE KAPALI

Altunizade' de bulunan Capitol Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangın İtfaiye ve Capitol Avm görevlileri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, Üsküdar ve Kadıköy itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Bir gün süreyle hizmete kapatılan ve hava temizliği yapılan Capitol, yarın sabah aynı saatte kapılarını açacaktır.
Son Güncelleme: 22.11.2016 12:26
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