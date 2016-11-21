Ünlü AVM'de yangın paniği

Üsküdar Altunizade'de bulunan Capitol AVM'nin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Bu sabah saatlerinde Capitol Avm kapılarını açmadan önce çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yapılan hava temizliği nedeniyle Capitol Avm bir gün süreyle hizmete kapatıldı.Altunizade' de bulunan Capitol Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangın İtfaiye ve Capitol Avm görevlileri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, Üsküdar ve Kadıköy itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Bir gün süreyle hizmete kapatılan ve hava temizliği yapılan Capitol, yarın sabah aynı saatte kapılarını açacaktır.