Umutlar tükendi, çalışmalar devam ediyor!

Siirt'in Şirvan ilçesindeki özel maden ocağında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 6 işçiyi kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

Maden köyünde 17 Kasım'daki faciada toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

AFAD ÇALIŞMALARINA DEVAMÖ EDİYOR



Bugüne kadar 10 işçinin cenazelerinin çıkarıldığı bölgede, toprak altındaki 6 işçi için AFAD koordinesinde arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor.

İş makineleri ile yürütülen çalışmaya ara verilerek, bir kayaya yerleştirilen dinamit patlatıldı. Patlamanın ardından iş makineleri ile çalışmalara devam edildi.

Çalışmalar kapsamında enkaz bölgesindeki hafriyat, kamyonlara yüklenerek alanın dışına taşınıyor.

Bu arada, yakınları toprak altında olan vatandaşların endişeli bekleyişi sürüyor.