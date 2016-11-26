Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Umutlar tükendi, çalışmalar devam ediyor!

Göçük altına kalan işçiler için umutlar tükendi. Günlerdir çalışmaların devam ettiği Siirt'in Şirvan ilçesindeki maden ocağında 6 işçinin kurtarma çalışmaları devam ediyor...

26 Kasım 2016 Cumartesi 12:54
35 Okunma
Umutlar tükendi, çalışmalar devam ediyor!

 Siirt'in Şirvan ilçesindeki özel maden ocağında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 6 işçiyi kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

Maden köyünde 17 Kasım'daki faciada toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

AFAD ÇALIŞMALARINA DEVAMÖ EDİYOR

Bugüne kadar 10 işçinin cenazelerinin çıkarıldığı bölgede, toprak altındaki 6 işçi için AFAD koordinesinde arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor.

İş makineleri ile yürütülen çalışmaya ara verilerek, bir kayaya yerleştirilen dinamit patlatıldı. Patlamanın ardından iş makineleri ile çalışmalara devam edildi.

Çalışmalar kapsamında enkaz bölgesindeki hafriyat, kamyonlara yüklenerek alanın dışına taşınıyor.

Bu arada, yakınları toprak altında olan vatandaşların endişeli bekleyişi sürüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Evden çıkanlar görenleri şoke etti

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle