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Ümraniye'de eş zamanlı operasyonlar!

İstanbul'da Anadolu Yakası'nda eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Özellikle Ümraniye ilçesinin bazı mahallelerinde düzenlenen operasyonda çok sayıda pompalı tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi.

19 Kasım 2016 Cumartesi 07:08
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Ümraniye'de eş zamanlı operasyonlar!

 İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Yakası'nda Ümraniye ilçesi başta olmak üzere birçok mahallede belirlenen adreslere Özel Harekat polisleri ve polis helikopterinin desteğiyle eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

POMPALI TÜFEKLER ELE GEÇİRİLDİ!

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelileri gözaltına alan ekipler, bu kişilerin evlerindeki aramalarda çok sayıda pompalı tüfek ve uyuşturucu ele geçirdi.

Polis ekiplerinin operasyon düzenlenen adreslerdeki çalışmaları sürüyor.

Gözaltına alınan zanlıların, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüleceği öğrenildi.

Son Güncelleme: 19.11.2016 07:33
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