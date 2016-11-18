Türkiye'nin gözü kulağı Şirvan'da! 12 işçiden hala haber yok

ENKAZ ALTINDAN BİR İŞÇİNİN CESEDİ ÇIKARILDI!



Siirt'in Şirvan ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen heyelanda, toprak altında kalan bir işçinin daha cesedi çıkarıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU!



Şirvan ilçesinin Maden köyünde bulunan özel bir maden ocağında meydana gelen heyelanın ardından toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için Siirt, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Van ve Erzurum'dan sevk edilen AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri ile Türk Kızılayı, jandarma, maden şirketine ait ekipler ve köpekli arama timlerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

Yürütülen çalışmalarda ekipler, toprak altına kalan Ali Sönmezsoy'un cesedine ulaştı. Toprak altından çıkarılan Sönmezsoy'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Siirt Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



12 İŞÇİYE HALA ULAŞILAMADI!

Enkaz altında kalan 12 işçiye ulaşılması için Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, AFAD Başkan Vekili Mehmet Halis Bilden ve Enerji Bakanlığı yetkililerinin koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Enkaz altından daha önce Murat Ant, Reşit Can ve Abdulbaki Aydın'ın cesedi çıkarılmıştı.