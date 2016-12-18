Türkiye şehitlerine ağlıyor, şehitler memleketlerine uğurlanıyor!

Türkiye şehitlerine ağlıyor, şehitler düzenlenen törenle memleketlerine uğurlanıyor. Hain bombalı eylem sonrası şehit olan 14 askerden kimliği tespit edilen 7 şehit için Kayser'de tören düzenlendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'nun katıldığı cenaze töreninde gözyaşı sel oldu...