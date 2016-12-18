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Türkiye şehitlerine ağlıyor, şehitler memleketlerine uğurlanıyor!

Türkiye şehitlerine ağlıyor, şehitler düzenlenen törenle memleketlerine uğurlanıyor. Hain bombalı eylem sonrası şehit olan 14 askerden kimliği tespit edilen 7 şehit için Kayser'de tören düzenlendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'nun katıldığı cenaze töreninde gözyaşı sel oldu...

18 Aralık 2016 Pazar 11:10
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Türkiye şehitlerine ağlıyor, şehitler memleketlerine uğurlanıyor!

İŞTE MEMLEKETLERİNE UĞURLANAN ŞEHİTLER

Şehitlerden Kırşehir nüfusuna kayıtlı olan Piyade Onbaşı Ahmet Taş ile Piyade Onbaşı Muhammed Ali Ocak'ın naaşları, Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi morgundan alınarak karayoluyla memleketlerine gönderildi.

Şehitler Ulaştırma Çavuş Göksal Mustafa Ağaçyetiştiren, Piyade Onbaşı Mustafa Cihan, Ulaştırma Er Raşit Yücel, Piyade Çavuş Arif Tuğ, İstihkam Er Uğur Korkmaz için ise Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında tören düzenlendi.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, tören öncesi şehit ailelerine başsağlığı diledi.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından özgeçmişleri okunan şehitler için İl Müftüsü Şahin Güven tarafından dua edildi.

GÖZYAŞI SEL OLDU!

Uğurlamadan önce şehit yakınları, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Törenin ardından şehit Ağaçyetiştiren'in naaşı İstanbul'a, şehit Cihan'ın naaşı Osmaniye'ye, şehit Yücel'in naaşı Kocaeli'ne, şehit Tuğ'un naaşı Erzurum'a ve şehit Korkmaz'ın naaşı askeri uçakla Rize'ye gönderildi.

HULUSİ AKAR DA TÖRENDE

Törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, mülki amirler ve şehit aileleri katıldı.

Son Güncelleme: 18.12.2016 11:33
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hadile 3 gün önce

Şehitleri mekan cennet olsun annesine babamın sabırlı verir
Şehitleri Allah amin

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