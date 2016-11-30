Türkiye öğrencilerine ağlıyor : 12 ölü 22 yaralı

Adana'nın Aladağ İlçesi'nde özel bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında, 11'i kız öğrenci ve 1 eğitmen olmak üzere 12 kişi hayatını kaybederken, 22 öğrenci de yaralandı. Başbakan Yardımcısı Kaynak, "İlk verilen bilgiler, bu yangının trafodaki elektrik kontağından çıktığı..." derken, NTV yayınına bağlanan Adana Belediye Başkanı "Yangın merdiveninin kilitli olduğu anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.



Sabah saatlerinde de RTÜK'ten yayın yasağı geldi. Adana'nın Aladağ ilçesindeki 3 katlı Özel Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle dün saat 19.30'da yangın çıktı. Alevler kısa sürede içi ahşap, zemini halı kaplı iki katlı binayı sardı. Yangına itfaiyeyle birlikte orman koruma ekipleri de müdahale etti.



Pencereden atlayan ve dumandan etkilenen 22 öğrenci hastanelere kaldırıldı. Üç saatlik mücadelenin ardından yangın söndürüldüğünde içeri giren itfaiyeciler 11 öğrenci ve 1 eğitmenin cesedini buldu. Yaralı öğrencilere olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastanelere sevk edildi. Yurtta ortaöğretim ve lise öğrencilerinin kaldığı öğrenildi. Aladağ ve Adana Büyükşehir Belediyesi ile Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yangının tamamen söndürüldüğünü belirtti.



12 KİŞİNİN KİMLİKLERİNİN TESPİTİ İÇİN AİLELERİNDEN KAN ÖRNEĞİ ALINDI



Yangında hayatını kaybeden 12 kişinin aileleri, cenazelerin bulunduğu Adana Adli Tıp Kurumu'na geldi. Yaşamını yitirenlerin kimlik tespiti için ailelerden kan örneği alındı. Aileler daha sonra Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı. Cenazeler ise işlemlerin ardından merkez Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlık morguna götürüldü.



ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI: YANGIN MERDİVENİNİN KİLİTLİĞİ OLDUĞU ANLAŞILIYOR



NTV yayınına bağlanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, “Yangın merdiveni, çocukların cesetlerine ulaşıldığı bölge. Tahminim, yangın merdiveninin kilitli olduğu anlaşılıyor, açamamışlar. 11-14 yaşında çocuklar. Çatı da çocukların üzerine yıkılmış. Çöken çatıda ahşap malzeme kullanılmış. Soruşturma açılacak, zafiyetler ortaya çıkacak" açıklamasında bulundu. Sözlü, olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bütün bulguların yangının elektrik kontağından çıktığıyla ilgili kanaatlerini güçlendirdiğini, söz konusu elektrik kontağı giriş katında olduğundan binayı terk edemeyen çocukların üst kata çıktığının tahmin edildiğini anlatan Sözlü, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yangın yukarıya sıçradıkça da çocukların yangın merdivenini de açamadıklarını görüyoruz. Yani muhtemelen bu yangın, merdivenin de kilitli olabileceği anlamına geliyor. 11-14 yaşlarındaki çocuklardan müteşekkil bir topluluk bu ve ahşap üst çatı da çökünce boğulma ve arkasından yanıklar meydana geliyor. Binanın içerisi hem ahşabın tabana döşenmesi hem duvarlara döşenmesi, bunun vernikle kaplanması, yine sentetik malzeme halılarla kaplanması yangının hızla büyümesine sebebiyet veriyor ve yangın merdivenini çocuklar açamayınca bu büyük facia oluyor." Bir gazeteci Sözlü'ye, yangın merdiveninin kilitli olduğuna dair iddiaları hatırlattı. Bunun üzerine Sözlü, "Çocuklar ya panikten açamadı ya da kilitli. Muhtemelen de kilitli. Yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali ilk edindiğimiz izlenim." ifadelerini kullandı. Sözlü, yurtta barınan öğrencilerin tamamının ortaokula gittiği bilgisini verdi. Olayın yaşandığı binanın eski bir yurt olduğunu dile getiren Sözlü, "Yangın merdiveni var. Binaları fiziki açıdan ruhsatlandırırken yangın açısından yeterliliği denetlendikten sonra verilir. Bu yurt 1970'lerden beri varmış." diye konuştu.



BAŞBAKAN YARDIMCISI VEYSİ KAYNAK'TAN AÇIKLAMA



Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'tan olayla ilgiligelen ikinci açıklama, "İlk verilen bilgiler, bu yangının trafodaki elektrik kontağından çıktığı... Çıkması muhtemel diyorlar" şeklinde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile yangının çıktığı öğrenci yurdunda incelemelerde bulunan ve Vali Mahmut Demirtaş'tan bilgi alan Kaynak, ilk açıklamasında ise, "Henüz bir şey söyleyecek durumda değiliz. Brifing alacağız. İhtiyaç olursa bilgi veririz." dedi. Bir gazetecinin "Yangın merdiveninin kapısının kilitli olduğuna" dair iddiaları hatırlatması üzerine Kaynak, "Arkadaşlar söylediğim gibi sizin televizyonlarda verdiğinizden daha fazla bir bilgi şu anda verecek durumda değiliz. Valimizle, itfaiye dairesiyle diğer arkadaşlarla görüşeceğiz, tabii ki bir ilk durum tespiti yapmaya gayret edeceğiz." ifadesini kullandı. Kaynak, "Gözaltında kimse var mı, yurt müdürünün olduğu söyleniyor" sorusunu da "Var diye biliyorum ama arkadaşlar daha ilave bir bilgi vermeyeceğimi söyledim. Lütfen biz şu yaralılarımıza bakalım. Sonra acılı ailelere uğrayalım, adli tıpa falan. Sonra Adana'dan ayrılmadan konuşuruz" şeklinde yanıtladı. "Yangında yaşı küçük bir çocuğun da öldüğüne dair iddiaların" sorulması üzerine ise Kaynak ilave soru almayacağını kaydetti. İçişleri Bakanı Soylu da gazetecilerin sorusu üzerine Kaynak'ın açıklamalarda bulunduğunu belirterek, açıklama yapmayacağını kaydetti.



ADANA VALİSİ: 12 CENAZEYE ULAŞTIK



Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Aladağ ilçesindeki öğrenci yurdunda çıkan yangınla ilgili, "12 cenazeye ulaştık, yaralanan 22 kişi de hastanelere kaldırıldı. Çalışmalar sürüyor. Ümit ediyoruz ki bu sayılar artmaz" dedi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, olay yerindeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının saat 19.25 civarında çıktığını söyledi. Yurtta toplam 34 öğrencinin kaldığını anlatan Vali Demirtaş, "Yangında 12 vatandaşımızı kaybettik. Bunlardan 11'i öğrenci, biri eğitmen. 22 vatandaşımız da yaralı. İçeridekilerin tamamına ulaştık. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz." diye konuştu. Demirtaş, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Yaralılardan durumu ağır olan herhangi kimse yok. Yaralıların bazıları pencereden atlamışlar" ifadesini kullandı.



AB BAKANI ÖMER ÇELİK: ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKMIŞ OLABİLİR



AB Bakanı Ömer Çelik, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben Brüksel'deyim. Olayı duyunca Vali beyi aradım. Aladağ ilçesinde zaten kendisi. 13 kaybımız var, Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. İçişleri Bakanı ile görüştük. Milli Eğitim Bakanımızla birlikte Adana'ya geçiyorlar. Ben de temaslarımı yapıp direkt Adana'ya uçacağım. Acı bir haber. 13 kardeşimizin hayatını kaybetmesi. Türkiye'nin başı sağolsun. Olay nasıl oldu araştırılacak. Umarım sayı artmaz ama benim aldığım bilgilerde durum açıklığa kavuşuncaya kadar çelişkiler olabilir. Vali beyden aldım ben de 13 ölü sayısını. Resmi açıklamayı yaparlar. İlk aldığım bilgiler bu şekildeydi. Elektrikten kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyorlar" ifadelerini kullandı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, VALİ DEMİRTAŞ'TAN BİLGİ ALDI



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Adana'nın Aladağ ilçesinde orta öğrenim kız öğrenci yurdunda çıkan yangında can kayıplarının olmasından derin üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili olarak Vali Demirtaş'tan bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralanan öğrencilere de acil şifa dileğinde bulundu. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, çıkan yangın dolayısıyla ilgili bakanlardan ve Vali Demirtaş'tan bilgi aldı.



MİLLİ EĞİTİM BAKANI İSMET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA



TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı görüşmeleri sırasında söz alan CHP Grup



Başkanvekili Engin Altay, çıkan yangına ilişkin bilgi verilmesini talep etti. Bunun üzerine açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bize gelen rakamlara göre, burası Adana'da Özel Aladağ Ortaöğretim Yurdu, bir özel yurt tarafından işletiliyor. Kontenjanı 54, ancak kalan 31 kişi. Şu an 17 kişi hafif yaralı olarak hastanelerde. 11 kişinin de hayatını kaybettiği şeklinde bir bilgi ulaştı. Ama teyit edilmemiş bir bilgidir." dedi. Yılmaz, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.



YAYIN YASAĞI GELDİ



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yangına ilişkin, soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirdi. Yapılan duyuru şöyle: Adana Aladağ İlçesi Sulh Ceza Hakimliğinin 2016/150 D.İş sayılı kararı ile 29.11.2016 tarihinde Aladağ İlçe Merkezinde bulunan Aladağ Özel Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdunda meydana gelen yangın ve taksirli ölüm olayına ilişkin olayına ilişkin olarak bazın basın ve yayın organlarında yanlış bilgiler verildiği, ölenlerin kimliklerinin yanlış söylendiği, söz konusu yayınların gerek ilçe genelinde gerekse yurt çapında huzur ve güven ortamı ile kamu düzenini bozucu eylem ve davranışlara dönüşebileceği ve yürütülen soruşturmanın akamete uğratılabileceği kanaatiyle yapılan ve yapılacak tüm haberlere tüm yazılı ve görsel basınla internet ortamında 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı konulmasını ve yapılan yayınların kaldırılmasına karar verilmiştir. Tüm medya hizmet sağlayıcıların dikkatine sunulur.

Son Güncelleme: 30.11.2016 09:43