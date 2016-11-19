Türkiye kucak açtı : Ahıska Türkleri Erzincan'da!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Başbakan Binali Yıldırım’ın koordinasyonunda Türkiye'ye getirilmesine karar verilen Ahıska Türklerinden 188 kişinin yer aldığı bir kafile daha Ukrayna'dan hareket etti.

Ahıska Türklerinin tahliyesi, Başbakanlığın koordinatörlüğünde Dünya Ahıska Türkleri Birliği, Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Ukrayna makamlarının iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

188 AHISKA TÜRKÜ GELDİ!



Ukrayna’nın doğusunda bulunan Donetsk bölgesinden farklı şehirlerinden 188 Ahıska Türkü, Türk Hava Yollarına ait bir uçakla Zaporijya şehrinden Üzümlü ilçesine yerleştirilmek üzere Erzincan’a uğurlandı.

Ukrayna’nın doğusunda yaşayan Ahıska Türkleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Başbakanlığın koordinasyonunda Türkiye'de iskan ettirilmeye başlanmıştı.

ERZİNCAN EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTI!



Ukrayna'dan 25 Aralık 2015'te getirilen 439 kişilik 116 aileden oluşan ilk kafilenin ardından, bu yıl 3 Mart, 15 Nisan ve 1 Haziran’daki kafilelerle toplam bin 331 Ahıska Türkü Erzincan'ın Üzümlü ve Bitlis’in Ahlat ilçesine yerleştirilmişti.

Son olarak Ukrayna’nın Harkov şehrinden dün 341 kişilik Ahıska Türkü kafilesi Türkiye’ye gönderilmişti.

Üzümlü ve Ahlat ilçesindeki TOKİ konutlarına yerleştirilen ailelerin ev eşyaları ve kışlık yakacakları kaymakamlıklar tarafından alınmıştı.