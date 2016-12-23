Türkiye, Apple'dan destek istedi mi

​2.5 yıllık polis olan ve Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'u konuşma yaparken öldüren Mevlüt Mert Altıntaş ile alakalı birçok sırrı ortaya çıkaracak olan cep telefonu incelenmeye başlandı. Telefonun 4 kez şifrelendiği ve açılması konusunda sıkıntılar yaşandığı iddia edilirken, Türkiye'nin telefon kilidinin kırılması için Apple'dan destek istediği konuşuluyor.



APPLE'DAN CEVAP YOK



Olayla ilgili soruşturma sürerken Altıntaş'ın, iPhone 4S marka telefonu inceleme altına alındı. MacReports'ta yer alan habere göre, telefonun 4 haneli bir ekran kilidi olduğu, içindeki verilere ulaşmanın mümkün olmadığı ve Rusya'nın cihazın üzerinde incelemeler gerçekleştirmek için Türkiye'ye bir ekip yolladığı öne sürülüyor. Türk yetkilierin Apple ile bağlantıya geçip konu hakkında destek talep ettiği belirtildi fakat Apple cephesinden bir cevap olmadığı aktarılıyor.



Apple'ın kendi yazılım ve donanımları hakkında gelen bu tür bir talebi geri çevirmesi olasılığı oldukça yüksek olduğu biliniyor. Geçmişte FBI, Kaliforniya eyaletinde San Bernardino sağlık merkezine yapılan ve 14 kişinin hayatını kaybettiği 22 kişinin ise ciddi şekilde yaralandığı terör saldırısının ardından; suçlulardan birinin telefonunun incelenmesi için Apple'dan yardım istemiş fakat Apple bu talebi geri çevirmişti. Apple'ın bu tutumu 2016 başında meydana gelen bu olay kapsamında ülke genelinde büyük tartışmalara yol açmıştı. Ancak Apple yöneticisi Tim Cook FBI'ın bu isteğini çok tehlikeli bulmuş ve 'iPhone'a bir arka kapı açmamızı istiyorlar' diyerek reddetmişti.