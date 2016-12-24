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TSK, DEAŞ Karargahını Vurdu : 68 Ölü!

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, DEAŞ'ın en etkili olduğu yerler arasında olan El-Bab bölgesine giren Türk Silahlı Kuvvetleri, örgütün karargah binası dahil olmak üzere 141 hedefi imha etti. Operasyonda 68 DEAŞ teröristi ölü olarak ele geçirildi.

24 Aralık 2016 Cumartesi 10:42
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TSK, DEAŞ Karargahını Vurdu : 68 Ölü!
DEAŞ TSK'nın El Bab bölgesine girmesiyle darbe üstüne darbe yiyor. El Bab'da bulunan DEAŞ karargahını tespit eden TSK unsurları, karargah binasını imha etti.

68 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ!

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El-Bab bölgesinde, terör örgütü DEAŞ'a ait aralarında karargah binasının da bulunduğu 141 hedef ateş altına alındı, 68 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK OPERAYONLA İLGİLİ ŞU BİLGİLERİ VERDİ!

Harekatın 123. gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik faaliyetler sürdürüldü. Yaşanan çatışmalarda, 2 muhalif şehit oldu, bir muhalif yaralandı. 

Top ve havan atışları sonucu ve yaşanan çatışmalarda, DEAŞ mensubu 38 terörist etkisiz hale getirildi, bir silahlı araç ve bir insansız hava aracı imha edildi.

Hedef tespit vasıtalarıyla belirlenen terör örgütü DEAŞ'a ait 141 hedef, ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, El Bab bölgesinde tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a ait 6 hedef, 6 bomba atılarak vuruldu. Hava harekatında, 3 karargah binası ve 3 bombalı araç garajı imha edildi, 30 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütünden temizlenen bölgelerde, muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince, harekatın başından bugüne 2 bin 208 el yapımı patlayıcı ile 42 mayın etkisiz hale getirildi.

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