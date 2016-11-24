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Tokat'ta FETÖ'cü kaymakamlar tutuklandı!

Tokat'ta yürütülen FETÖ yapılanması soruşturmasında haklarında işlem yapılan 43 kaymakamdan 8'i tutuklandı. Ayrıca yapılan açıklamada 2 kaymakam hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

24 Kasım 2016 Perşembe 16:52
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Tokat'ta FETÖ'cü kaymakamlar tutuklandı!
Tokat'ta yürütülen FETÖ yapılanması soruşturmasında haklarında işlem yapılan 43 kaymakamdan 8'i tutuklandı. Ayrıca yapılan açıklamada 2 kaymakam hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

TOKAT'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında haklarında işlem yapılan 43 kaymakamdan 8'i tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY örgütünün mülkiye yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 101'inci dönem değişik il ve ilçelerde görevli 43 kaymakam hakkında terör örgütüne üyelikten işlem yapıldığı ifade edildi. Açıklamada soruşturma kapsamında 8 kaymakamın tutuklandığı, 7 kaymakam adli kontrol şartıyla, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan diğer kaymakamların ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı açıklandı. Ayrıca 2 kaymakam hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"101'inci dönem kaymakamların il imamı aynı zamanda paralel örgütün haberleşme sistemi Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen Suat kod adlı T.A. başsavcılığımızın talimatıyla Ankara'da yakalanmıştır. 101'inci dönem kaymakamlara ilişkin soruşturma büyük ölçüde tamamlanmıştır. Çok sayıda itiraf ve etkin pişmanlık beyanı alınmıştır. 100'üncü dönem kaymakamlar ve 102'inci dönem kaymakam adayları hakkında başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY örgütü ile irtibatı tespit edilen bir kısım kaymakam ve kaymakam adayları hakkında soruşturmamız devam etmektedir. 100'üncü ve 102'inci kaymakam ve kaymakam adaylarının imamı Yunus kod adlı Y.A. isimli şüpheli yakalanmış halan Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'nce gözaltında bulunmaktadır. Aynı soruşturma kapsamında Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan aynı zamanda Tokat'lı kaymakamların imamı H.Ö., ile Batı Karadeniz kaymakamlarının imamı İsmet kod adlı I.Ö. tespit edilmiş haklarında yakalama ve gözaltı işlemi yapılmıştır." - Tokat
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