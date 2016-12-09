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TİKKO'ya Hava Operasyonu!

Terör örgütü TİKKO'ya son dönemlerde büyük darbe vuruluyor. Genelde Tunceli ve çevresinde yuvalanan örgütün 2 sığınağı hava operasyonuyla yerle bir edildi.

09 Aralık 2016 Cuma 13:00
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TİKKO'ya Hava Operasyonu!

Hava Kuvetleri'ne bağlı savaş uçakları terör örgütü Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu'nun (TİKKO) 2 sığınağını vurdu. Tunceli Hozat Aliboğazı  mevkiinde bulunan sığınakları tespit eden istihbarat, bilgiyi TSK'ya bildirince Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş uçakları Malatya'dan havalanarak operasyon başlattı. Düzenlenen hava operasyonunda, bölgede belirlenen iki sığınak imha edildi. 

TİKKO'nun sığınaklarını imha eden savaş uçakları, operasyonun ardından üslerine döndü.

PKK İLE AYNI SAFA GEÇTİ!

TİKKO, daha önce hiçbir terör örgütüne bağlı olmadan eylem gerçekleştiriyordu. Son yıllarda PYD saflarında çatışan örgüt militanları, PKK ile de ortak hereket etmeye başladı. PKK'nın kamplarına yerleşen örgüt, özellikle Tunceli kırsalında terör eylemleri yapıyor.

Son Güncelleme: 09.12.2016 13:13
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Hasan 1 hafta önce

Bütün. Dişdestekli. Ürgütlerin. Kökü. Kurutulmalidir. Vatanserlik. İcabıdir. Bu

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