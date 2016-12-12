Terör yardakçılarına operasyon : 235 kişi gözaltında!

İçişleri Bakanlığı Türkiye genelinde HDP ve PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında 235 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Örgütsel faaliyetlerde bulunan, terör örgütü propagandası yapan ve sosyal medyadan terörü övücü paylaşımlar yapan şahıslara yönelik operasyonun kapsamlı ve büyük olduğu açıklandı...