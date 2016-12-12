Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 11 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen toplam 235 kişi gözaltına alındı.
Terör yardakçılarına operasyon : 235 kişi gözaltında!
İçişleri Bakanlığı Türkiye genelinde HDP ve PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında 235 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Örgütsel faaliyetlerde bulunan, terör örgütü propagandası yapan ve sosyal medyadan terörü övücü paylaşımlar yapan şahıslara yönelik operasyonun kapsamlı ve büyük olduğu açıklandı...
12 Aralık 2016 Pazartesi 15:08
72 Okunma