Taziye çadırında hain terör örgütü propagandasına soruşturma

HDP Milletvekili Lezgin Botan'ın 6 Kasım 2015'te Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde etkisiz hale getirilen PKK'lı hain terörist Azad Bilal Günay için Erciş ilçesinde kurulan taziye çadırına gitti. Burada İlçe Emniyet Müdürü ve görevli polislere yönelik sözleri ile ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.



EMNİYET MÜDÜRÜ'NE HAKARET



İddianamede hazırlanan taziye çadırının giriş kısmına öldürülen teröristin posteri ile terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a ait fotoğrafların asıldığı belirtilirken, durumdan haberdar olan Erciş Emniyet Müdürü ile diğer kolluk görevlilerinin duruma müdahale etmek amacıyla olay yerine gittiği belirtildi. HDP'li Milletvekili Botan'ın, afişlerin kaldırılması için taziye sahibiyle konuşmaya çalışan Emniyet Müdürü'nün yakasından tutarak hakaret ettiği ve polisin gruba orantılı şekilde müdahale edildiği sırada Botan'ın emniyet müdürü ve kolluk kuvvetlerine küfrettiği belirtildi. İddianamede, Botan'ın hakaret eylemini aleni yerde gerçekleştirdiği belirtildi.



TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İÇİN PROPAGANDA



İddianamede HDP'li Milletvekili Botan'ın terör örgütünü desteklediğini belli edecek ve örgüte üye olmayı teşvik edecek şekilde propaganda yaptığı belirtilerek 'Ölen Azad Bilal Günay isimli terörist için açılan, terör örgütü liderinin ve ölen teröristin resminin bulunduğu afiş ile örgütün sözde bayrağının asılı olduğu taziye evinin ön tarafında herkesin görebileceği halde teröristin örgütün sözde bayrağının önünde çekilmiş fotoğrafını yakasına takmak suretiyle terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapmıştır.' denildi.



Botan'ın hakkında açılan davada 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' ve 'Terör örgütü adına suç işlemek' suçlarından 17-32 yıl hapis ile cezalandırılması istendi. Ayrıca şüphelinin savunmasının alınması amacıyla usule uygun yapılan çağrı kağıdı tebliğine rağmen Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmadığı vurgulanarak, ilgili sevk maddelerince cezalandırılması istendi.​



LEZGİN BOTAN KİMDİR?



Halkların Demokratik Partisi Van 2 .sıra Adayı.1972 Van Başkale’de doğdu. 1996 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (YYÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl içinde Adapazarı Sapanca ilçesinde Edebiyat Öğretmeni olarak göreve başladı. 2005-2006 yıllarında Van Eğitim Sen Şube Başkanlığı ve Kesk üst kurul delegeliği görevlerinde bulundu. Botan, evli ve iki çocuk babasıdır.



