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Tavuk dürümde bonzai sakladı!

Sivas'ta uyuşturucu kullandığı ihbar edilen E.A, polis tarafından takibe alındı. Otobüsle şehirler arası yolculuk yapan E.A'nın polis baskını anlayınca içinde bonzai ve ectasy bulunan tavuk dürümü otobüsün çöp kutusuna attığını belirledi. Polisin sıkı takibi sonucunda yakalanan şahısla çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

24 Aralık 2016 Cumartesi 13:19
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Tavuk dürümde bonzai sakladı!

Sivas'ta uyuşturucu kullanan bir şahıs, polise yakalanmamak için 16 gram bonzai ve 6 ectasy hapı tavuk dürümün içine sakladığı ortaya çıktı. İhbar üzerine yapılan operasyonda yakalanan sanığın uzun zamandır uyuşturucu kullandığı belirlendi.
Sivas'ta çöp konteynerine atılan tavuk dürümün içinde bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Sivas'a otobüsle yolculuk yapan E.A'nın uyuşturucu bulundurduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolculuk yaptığı aracın muavinine, otobüsteki çöplerin nereye boşaltıldığını soran ve şüpheli hareketlerde bulunan E.A'yı takibe aldı.

ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ELE VERDİ!

Bir süre sonra yolcu otobüsünün çöplerini döktüğü konteynere yönelen ve buradan içinde uyuşturucu bulunan tavuk dürümü çıkaran E.A, suçüstü yakalandı.

Tavuk dürümün içinde 16 gram bonzai ve 6 ectasy hap ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDI!

E.A'nın, takip edildiğini anlayınca kent merkezi yakınlarındaki polis kontrol noktasında içinde bonzai ve uyuşturucu hap bulunan tavuk dürümü, otobüsteki çöp kutusuna attığı belirlendi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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