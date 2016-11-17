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Taksim İstiklal Caddesinde Çıkan Kavgada Silah Çekildi

İstanbul'un en işlek caddelerinden olan Taksim İstiklal Caddesi'nde silahların karıştığı kavga paniğe sebebiyet verdi. Taraflardan birinin silahla vurularak yaralandığı bildirildi.

17 Kasım 2016 Perşembe 10:48
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Taksim İstiklal Caddesinde Çıkan Kavgada Silah Çekildi

Caddede ki insanların paniğe kapılmasına sebep olan olay Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde çıktı. Vurulan kişinin yarasının ölümcül olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Taksim İstiklal Caddesi'nde tartıştığı belirtilen 3 kişi arasında kavga çıktı. Kavgada silahını çeken bir kişi ateş açtı.

Olayda 1 kişinin vurulduğu belirtilirken silah sesleri İstiklal Caddesi'nde paniğe neden oldu.

Silahlı kavga sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavganın nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken yaralanan kişi için ambulans çağrıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Son Güncelleme: 19.11.2016 23:57
Anahtar Kelimeler:
TaksimIstiklal CaddesiSilahlı Kavga
Yorumlar
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Hülya Mert 1 ay önce

Devlet olmak vatandaşına sahip çıkmakla olur, belki yeteri kadar her şey olmuyor ama yinede teşekkür ederiz...

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