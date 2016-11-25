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Tacizcisiyle yüzleştirilmek istenince kalp krizinden öldü!

İzmir'in Bornava ilçesinde yürekleri burkan bir olay yaşandı. Arkadaşının dedesi tarafından tacize uğrayan 9 yaşındaki kız, olayın mahkemeye intikal etmesi ve mahkeme heyetinin yüzleştirme yapma istemesi üzerine kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti...

25 Kasım 2016 Cuma 10:41
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Tacizcisiyle yüzleştirilmek istenince kalp krizinden öldü!
İZMİR’in Bornova İlçesi’nde evinde fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi 9 yaşındaki Y.K.’nin ölümünün ardından yaşadığı dram ortaya çıktı. 4 ay önce arkadaşının dedesinin tacizine uğradığı öne sürülen, o günden sonra okula gitmeyen, psikolojik tedavi gören Y.K.’nin, duruşmada tacizcisiyle karşılaşacağı için yaşadığı stres ve korkuya minik kalbinin dayanmaması sonucu kalp krizinden hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Cinsel istismarla suçlanan sanık 56 yaşındaki T.Ç. ise tutuksuz yargılanıyor. Bornova’nın Kızılay Mahallesi’nde geçen 29 Temmuz akşamı meydana geldiği belirtilen olayda, ilkokul öğrencisi Y.K., babasından izin alıp komşularının kızıyla balkonlarında oynamaya başladı. Oyunda yaşadıkları tartışma sırasında arkadaşı küsüp yanından ayrıldı. Bunun üzerine tek kalan Y.K.’nin yanına gelen arkadaşının dedesi T.Ç., iddiaya göre bebek alacağı vaadiyle küçük kızı torununun odasına götürdü. Hem bu odada, hem de evin salonunda torunu olmadığı sırada T.Ç.’nin tacizine uğradığı öne sürülen Y.K., bu durumdan rahatsız olup dışarı çıkarak karşıdaki evlerine gitti.

Yaşadıklarını annesine anlatması üzerine ailesi polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan T.Ç., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılık soruşturmasından sonra da T.Ç., hakkında İzmir 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'çocuğa cinsel istismarda bulunmak'tan dava açıldı.

OLAYIN VEHAMETİNE KALBİ DAYANAMADI!

Yaşadığı travmanın ve büyük korkunun etkisinden kurtulamayan Y.K., o günden sonra okula gitmedi, psikolojik tedavi gördü, tek başına kalamayıp, altını ıslatmaya başladı. Ailesinin sürekli yanında bulunduğu Y.K., davanın ilk duruşması öncesinde büyük stres yaşadı. Duruşma günü pedagog eşliğinde ifade vermesi beklenen Y.K., bunun neden olduğu stres ve tacizcisiyle karşılaşacak olmanın yarattığı korkuyu yaşamaya başladı.

DURUŞMADAN 2 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ

Yaşadığı strese minik kalbinin dayanamadığı öne sürülen Y.K., duruşmadan iki gün önce geçen pazartesi günü evinde fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözyaşlarıyla toprağa verilen Y.K.’nin tacizden sonra ve dava gününün yaklaşmasından dolayı yaşadığı ağır stres ortamından dolayı kalp krizi geçirdiği ileri sürüldü. Davanın geçen çarşamba günü yapılan duruşması ertelenirken, olayın peşini bırakmayacaklarını söyleyen baba T.K., "Tacizden sonra kızım çok korktu. Biz olaydan kısa süre önce bu sokağa taşınmıştık. Meğer bütün komşularımız biliyormuş adamın öyle olduğunu. Kızı da hatta uyarmış komşularımız. Kızım tacize uğradığını söylediğinde bize saldırdılar. Şimdi kızım hayatını kaybetti. Şimdi taşınıp gittiler ama ben ceza alması için elimden geleni yapacağım" dedi.
Son Güncelleme: 25.11.2016 10:52
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