Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Suriyeli çift infaz mı edildi?

Mersin'in Erdemli ilçesinde Suriyeli çiftin ölümü şüpheli bulundu. Polis gelen ihbar üzerine karı koca olan çiftin biri balkondan düşerek ölürken diğeri odada ölü bulundu. Olay henüz çözülemezken, akıllara cinnet ve infaz soruları geldi...

18 Aralık 2016 Pazar 15:46
63 Okunma
Suriyeli çift infaz mı edildi?

Mersin'in Erdemli ilçesinde Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir pansiyonda sabah saatlerinde gürültü duyan çalışanlar, çevrede yaptıkları kontrolde pansiyonun 4. katında kalan Suriyeli Walid Arouanı'nın  öldüğünü gördü.

VÜCUDUNDA KESİKLER VAR

Arouanı'nın kaldığı odayı incelemek için yukarı çıkan polis ekipleri de odada Arouanı'nın eşi Renim Taha Mehlul'u de ölü buldu. Mehlul'un vücudunda kesiklerin olduğu öğrenildi.

Odada bulunan çiftin 10 aylık bebekleri ise Erdemli Devlet Hastanesine götürülerek, muayene edildi. 

Polis ekipleri, çiftin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Evden çıkanlar görenleri şoke etti

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle