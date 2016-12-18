Suriyeli çift infaz mı edildi?

Mersin'in Erdemli ilçesinde Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir pansiyonda sabah saatlerinde gürültü duyan çalışanlar, çevrede yaptıkları kontrolde pansiyonun 4. katında kalan Suriyeli Walid Arouanı'nın öldüğünü gördü.
VÜCUDUNDA KESİKLER VAR
Arouanı'nın kaldığı odayı incelemek için yukarı çıkan polis ekipleri de odada Arouanı'nın eşi Renim Taha Mehlul'u de ölü buldu. Mehlul'un vücudunda kesiklerin olduğu öğrenildi.
Odada bulunan çiftin 10 aylık bebekleri ise Erdemli Devlet Hastanesine götürülerek, muayene edildi.
Polis ekipleri, çiftin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.