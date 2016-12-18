Suriyeli çift infaz mı edildi?

Mersin'in Erdemli ilçesinde Suriyeli çiftin ölümü şüpheli bulundu. Polis gelen ihbar üzerine karı koca olan çiftin biri balkondan düşerek ölürken diğeri odada ölü bulundu. Olay henüz çözülemezken, akıllara cinnet ve infaz soruları geldi...