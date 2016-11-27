Suriye sınırına TÜRK seddi!

Türkiye ile Suriye arasındaki sınıra yapılan ve dünyanın en uzun üçüncü duvarı özelliğindeki "Türk Seddi"ni örme çalışmaları sürüyor.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Suriye'deki iç savaş ve son dönemdeki terör saldırıları nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Suriye sınırında da güvenlik önlemleri artırılıyor.

Bu kapsamda, 911 kilometrelik Suriye sınırında beton bloklardan duvar örülüyor. Başta Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) olmak üzere farklı firmalar tarafından hazırlanan bloklar, 15 ila 20 kilometrelik bölümler halinde Hatay sınırından başlayıp Şırnak hudut hattına kadar 14 ayrı bölgede inşa ediliyor.

Hat boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar blokların Suriye sınırındaki Suruç ilçesinin karşısında yer alan Ayn-el Arap (Kobani) bölgesine yerleştirme çalışmaları tamamlandı.

"Türk Seddi" olarak da adlandırılan duvar, yaklaşık 8 bin 850 kilometrelik Çin Seddi ve ABD-Meksika sınırındaki 3 bin 500 kilometre civarındaki duvarın ardından dünyanın en uzun üçüncü duvarı olma özelliği taşıyor.

- "Kafes tel ve kamera sistemi de olacak"

Suruç Kaymakam Vekili Tarık Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güvenlik amacıyla sınır hattındaki önlemlerini artırdığını hatırlattı.

Duvarının Suriye sınırının tamamına örüleceğini belirten Açıkgöz, duvarın dayanıklılık seviyesinin üst düzeyde olduğunu kaydetti.

Suruç ilçesinin Suriye ile yaklaşık 33 kilometrelik sınırı bulunduğunu aktaran Açıkgöz, "Bölgemizde yoğun bir şekilde duvar örme çalışmaları sürüyor. Şu anda Valiliğimiz tarafından yapılan 5 kilometrelik kısmın yüzde 95'i tamamlandı. Bir de TOKİ tarafından ihalesi yapılan 24,7 kilometrelik duvar çalışması var. Onun da bir kısmı bitti. Toplam 32,7 kilometrelik sınır hattımızın 4 kilometresi hariç sınırdaki tüm duvar çalışmalarımız tamamlandı. Diğer kalan kısımlar ile alakalı da kısa süre içerisinde ihale yapılacak." diye konuştu.

Güvenlik çalışmalarının sadece duvarla sınırlı kalmadığını ifade eden Açıkgöz, "İlk etapta 8 kilometrelik bir alanda güçlendirilmiş kafes tel çalışmamız da oldu. Daha sonra 17 kilometrelik bir alan için de yine kafes teli ihalesi yapıldı ve tamamlandı ayrıca 5 metre genişliğinde bir güvenlik yolu olacak. Sınır güvenlik sisteminde kulelerimiz, kamera sistemlerimiz, hepsi olacak." dedi.