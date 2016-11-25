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Suriye şehidine son selam!

Suriye rejim güçlerinin hava saldırısında şehir düşen Üsteğmen Zafer Er, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde şehit yakınlarının feryadı yürekleri dağladı.

25 Kasım 2016 Cuma 15:10
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Suriye şehidine son selam!

 Fırat Kalkanı Harekatı'nda gerçekleştirilen hava saldırısında şehit düşen Üsteğmen Zafer Er, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Üsteğmen Er için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kuvvet komutanları ve milletvekilleri katıldı.


Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazında şehidin babası Mustafa Er, Başbakan Yıldırım'ın; törene resmi kıyafetiyle katılan şehidin astsubay kardeşi Murat Er de Orgeneral Akar'ın yanında saf tuttu. Namazın ardından baba Er 'in koluna girerek yürüyen Yıldırım, şehidin annesi Hatice Yıldırım ve yakınlarına taziye diledi. 


Şehit Er'in kardeşi astsubay Murat Er ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile yan yana yürüdü, ardından şehit annesi Hatice Er'in yanında taziyeleri kabul etti.

Tören sırasında gözyaşlarına hakim olamayan şehidin kardeşi astsubay Er'i Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, güçlükle ayakta durabilen anne Hatice Er'i ise yakınları ve askerler teselli etmeye çalıştı. 


Bir süre askerlerin omuzlarında taşınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, daha sonra top arabasına konuldu. Top arabasının geçişi sırasında komutanlar şehit üsteğmen için selam durdu.

Şehit Üsteğmen Zafer Er'in naaşı, törenin ardından toprağa verilmek üzere Cebeci Şehitliği'ne götürüldü.

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