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Suriye'den bir kötü haber daha : Şehidimiz var!

DEAŞ, Suriye'nin kuzeyinde Türk askeri birliğine saldırdı. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı...

26 Kasım 2016 Cumartesi 09:00
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Suriye'den bir kötü haber daha : Şehidimiz var!
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik saldırıda 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı öğrenildi. 

Türkiye'nin Suriye sınırındaki terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan harekat sırasında, Suriye'nin kuzeyinde askerlere yönelik saldırı gerçekleştirildi. 

Saldırıda 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı bildirildi. 

Şehit ve yaralılar, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirildi. Yaralı askerlerden 2'si Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, şehidin cenazesi ve yaralı diğer asker ise askeri helikopterle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü.

Yaralı askerlerin tedavilerine başlandığı belirtildi.
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