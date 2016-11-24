Suriye'de şehit düşen 3 askerin kimliği belli oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı harekatının 93’üncü gününde acı haber geldi. TSK, Suriye rejim güçlerince gerçekleştirildiği değerlendirilen hava saldırısında 3 askerin şehit olduğunu, biri ağır olmak üzere 10 askerin ise yaralandığını açıkladı. TSK'dan gelen açıklamada 'Suriye'de 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 10 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır' ifadeleri yer aldı. Hava saldırısında yaralanan Özgür Suriye Ordusu mensubunun olmaması, saldırının hedefinin doğrudan Türk askerleri olduğu yönünde değerlendiriliyor.



GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NIN SON DAKİKA AÇIKLAMASI



"Fırat Kalkanı Harekatı'nda yürütülen operasyonlar kapsamında, 24 Kasım 2016 saat 03:30 sularında, Suriye rejim güçlerince gerçekleştirildiği değerlendirilen hava saldırısında, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 10 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personel tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle bölgeden tahliye edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milleti'ne başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."



Suriye’nin El Bab bölgesinde, Türk askerlerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan 3 askerden Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erdal Bolat’ın acı haberi Samsun’un Alaçam İlçesi’nde oturan babasının evine ulaştı. Şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Melih Özcan'ın Eskişehir yaşayan anne ve babasına acı haber yetkililer tarafından verildi. Haber üzerine fenalaşan anne ve babaya 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Saldırıda şehit olan 3 askerden biri ise Üsteğmen Zafer Er’in Ankara’daki babaevine ateş düştü. Yakınları, şehidin babası Mustafa ve annesi Hatice Er’İ bu acılı gününde yalnız bırakmadı. Bekar olan şehit Üsteğmen Zafer Er’in Murat, Barış, Nebi adında 3 erkek ve 1 kız kardeşi olduğu öğrenildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Türk askerlerine yapılan saldırıyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan bilgi aldı.



Türk askerlerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerler, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Şehit askerlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edileceği öğrenildi.

Kilis Devlet Hastanesi’nde yaralıları ziyaret eden Kilis Valisi İsmail Çataklı ve Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ise hastane yetkililerinden bilgi aldı. Çevik Kuvvet polisi hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, durumu ağır olan askerler Gaziantep’e sevk edildi.



BİR KARARGAH BİNASI VE YEDİ KARARGAH İMHA EDİLDİ



Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab, Kabbasin, Bzagah ve Arimah bölgelerinde bulunan terör örgütü DEAŞ'a ait 14 hedefe yönelik hava harekatı gerçekleştirildi, bir karargah binası ve 7 savunma mevzisi imha edildi.



TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda 93. güne gelindi. Harekat kapsamında dün muhalif unsurlardan oluşan özel kuvvet grubu, Karadağ bölgesinde, Kanlı Kuyu, Tall Barshah ve Jubb Al Barazi meskun mahallerinde kontrolü sağladı. Gün içindeki çatışmalarda 2 muhalif şehit oldu, 9 muhalif yaralandı. Çatışmalarda 4 Türk askeri hafif yaralandı.



Terör örgütü DEAŞ'a ait 123 hedef ateş altına alınarak teröristlerce kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta ve kontrol tesisleri ile silah ve araçlar imha edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab, Kabbasin, Bzagah ve Arimah bölgelerinde bulunan terör örgütü DEAŞ'a ait 14 hedefe yönelik hava harekatı gerçekleştirildi. Hava harekatında bir karargah binası ve 7 savunma mevzisi imha edildi. Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana yaklaşık bin 820 kilometrekare alanda kontrol sağlanırken, 24 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Son Güncelleme: 24.11.2016 14:30