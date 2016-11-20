Suriye'de bombalı saldırı : 1 Mehmetçik şehit!

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı sürerken, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırılarda yaralanan 3 askerden er Oğuzhan Demir, tedavi gördüğü Gaziantep'te şehit oldu.Suriye'nin kuzeyinde TSK desteğiyle ÖSO birliklerinin yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı sırasında akşam saatlerinde El-Bab bölgesinde DEAŞ terör örgütü unsurları tarafından Türk birliklerinin bulunduğu bölgeye düzenlenen bombalı saldırının ardından yaralanan biri ağır olmak üzere 3 asker, Türkiye'ye getirildi.Yaralı askerler, Kilis'ten helikopterle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.Gaziantep'teki askerlerdener Oğuzhan Demir yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı sırasında DEAŞ terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırılarda şehit olan 21 yaşındaki er Oğuzhan Demir'in Gebze ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Gaziler Mahallesi'ndeki baba ocağına sağlık ekipleriyle gelen Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, acı haberi şehidin yakınlarına verdi.

Türk bayrakları asılan şehit evine taziyeye gelen çok sayıda vatandaş, şehidin babası Satılmış Demir'e ve ailesine başsağlığı diledi.

Bekar ve 3 kardeşi olduğu öğrenilen Demir'in naaşının, yarın Çoban Mustafa Paşa Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.