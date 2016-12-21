Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi

Ankara'da katıldığı bir fotoğraf sergisinde sahte polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş polis kimliği ile içeri girip, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldürmesinin ardından flaş gelişmeler yaşanıyor. Suikaste dair pek çok ayrıntı ele geçirilirken, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'a ait olduğu ve katil polisin bütün bağlantılarını ortaya çıkartacağı tahmin edilen cep telefonu incelemeye alındı. Telefonda 4 ayrı şifre tespit edildiği ve uzmanlar tarafından şifrelerin çözülmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



11 KİŞİ GÖZALTINDA



Olayla ilgili şu ana kadar 11 kişi gözaltına alınırken, Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve saldırıdan sonra Ankara'ya gelen 18 kişilik Rus heyeti tarafından ortak yürütülüyor. Yapılan incelemeler sonucu, saldırganın polisle 15 dakika çatıştığı ve 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verdiği belirtildi.



Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, incelenen güvenlik kamera görüntüleri ve alınan ifadeler doğrultusunda olay anı tutanaklara şöyle yansıdı:



"Altıntaş, saat 19.05'de Karlov'u öldürdükten sonra salonda bulunanlara sol eline kaldırarak Arapça bir şeyler söylüyor. Ardından salondaki duvarda asılı bulunan fotoğrafları tek tek söküp yere fırlatıyor. Bu sırada saat 19.27'de salona ilk olarak asayiş ekipleri geliyor. Teslim ol çağrılarına silah doğrultarak karşılık veren Altıntaş duvarın arkasına gizlenerek siper alıyor. Bu sırada polis ilk olarak kendilerine ateş açan Altıntaş'ı, saat 19.32'de ayağından vuruyor. Ayak ve bacak bölgesinden 4 kez isabet alan Altıntaş yere düşüyor.



Bir süre sonra olay yerine gelen Özel Hareket polisleri de Altıntaş'a 'teslim ol' çağrısında bulunuyor. Saldırgan ise yerde yatarken ateş etmeye devam ediyor. Yaklaşık 15 dakika süren çatışmanın ardından Altuntaş, saat 19.42'de boynuna isabet eden kurşunla yere yığılıyor."



BOMBA PANİĞİ



Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, ayrıca saldırgan etkisiz hale getirildikten sonra polisler başına toplanıyor. Bir polis, elindeki silahı tekme ile uzaklaştırıyor. Bu sırada, uyarı üzerine saldırganın yanında bulunan polisler, bomba düzeneği olma ihtimaline karşı geri kaçıyor. Yapılan incelemenin ardından, bomba olmadığı anlaşılıyor ve sağlık ekiplerinin içeri girmesine izin veriliyor. Sağlık ekipleri de saat 19.49 sıralarında içeri girerek, Rus Büyükelçi Karlov'a müdahale ediyor.

Son Güncelleme: 21.12.2016 15:46