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'Star Harmony' için boğaz trafiğe kapatıldı!

Yeniköy açıklarında karaya oturan Panama bayraklı "Star Harmony" adlı yük gemisinin kurtarılma çalışması başladı. Çalışmaların başlaması nedeniyle İstanbul Boğazı, 08.00 itibarıyla uluslararası gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı. 

22 Aralık 2016 Perşembe 10:46
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'Star Harmony' için boğaz trafiğe kapatıldı!
İstanbul Boğazı'ndan geçtiği sıradakaraya oturan "Star Harmony" adlı Panama bayraklı yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı. 

Panama bayraklı "Star Harmony" adlı mısır yüklü geminin kurtarılması amacıyla İstanbul Gemi Trafik Hizmetlerine bağlı römorkörler, bölgeye sevk edildi. 

Başlatılan kurtarma çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı, 08.00 itibarıyla uluslararası gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı. 

İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney geçişi yapan Panama bayraklı "Star Harmony" adlı yük gemisi, dün sabah Yeniköy yakınlarında karaya oturmuş, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştı.
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