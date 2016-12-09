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Spor yapan hamile kadın tekme tokat dövüldü!

Türkiye'de kadına şiddet hız kesmiyor. Metrobüste şort giydiği için dövülen hemşirenin ardından Manisa'da spor yaptığı gerekçesiyle hamile bir kadın, parkta tekme tokat dövüldü. "Bir daha burada yürüyüp, spor yapmayacaksın" diyerek hamile kadını döven saldırgan ise kayıplara karıştı...

09 Aralık 2016 Cuma 11:31
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Spor yapan hamile kadın tekme tokat dövüldü!
Manisa'nın  merkez Ergenekon mahallesinde oturan hamile ve bir çocuk annesi Ebru Tireli (32), spor yapmak için evinin yakınında bulunan bir parka gitti.

Burada spor yapmaya başlayan talihsiz kadın, yanına gelen bir kişinin “Bir daha burada yürüyüp, spor yapmayacaksın” dedikten sonra ayakkabısı ile kadının yüzüne vurmaya başladı.

"BEBEĞİMİ KAYBEDECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Aldığı darbe ile yere yığılan kadın, düştüğü sırada kafasını kaldırıma çarptı. Ebru Tireli isimli mağdur kadın yaşanan olayı şöyle anlattı: “Hamileyim ne olur vurma diyerek yalvardım, ne olduğunu anlamadım. Gözü dönmüş bir şekilde bana vurmaya devam etti. Yere düştüm, başımı kaldırıma vurdum, bu kez üzerime çıkıp, yüzüme vurmaya devam başladı... Hem küfür ediyor hem de vuruyordu. Sonra birden beni bırakıp kaçtı. Bir an için bebeğimi kaybettiğimi düşündüm. Kendime gelir gelmez eşimi aradım, büyük bir şok içerisinde hastaneye geldik ve Hemen kontrol altına alındım, tek tesellimiz çocuğumuzun iyi durumda olması..."dedi.

YALVARDIM AMA VURDU!

Sadece spor yaptığı için tekme tokat dövülen kadın, saldırgana yalvarmasına rağmen, dayak yediğini söyledi. Ağır hakeretlere maruz kaldığını ifade eden hamile kadın, " Hamileyim deyip yalvardım; ama aldırış etmedi. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi oradan uzaklaştı" diye konuştu...

KAYIPLARA KARIŞTI!

Hamile kadına saldıran şahısın yakalanması için Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri  çalışma başlattı. Ebru Tireli isimli mağdur kadının ifadesini alan polis, sanığın eşgal bilgilerini alarak, tüm ekiplere sanığın yakalanması için dikkatli olunması talimatını geçti...


 
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