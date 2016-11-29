Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Sözde PKK Mardin sorumlusu öldürüldü

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde güvenlik güçlerinin PKK’ya yönelik hava destekli operasyonunda, 'Mavi Listede' aranan 5 terörist ölü ele geçirildi.

29 Kasım 2016 Salı 14:42
62 Okunma
Sözde PKK Mardin sorumlusu öldürüldü
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde güvenlik güçlerinin PKK’ya yönelik hava destekli operasyonunda, aralarında bölücü örgütün ’Mavi Listede’ aranan sözde Mardin sorumlusunun da bulunduğu 5 terörist ölü ele geçirildi.

Sabah saatlerinde Nusaybin’e bağlı Akarsu, Koruköy, Yavruköy ve Küçükkardeş mahalleleriyle birlikte sokağa çıkma yasağının ardından Büyükkardeş Mahallesi kırsalında tespit edilen PKK’lı grubun etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava destekli operasyon başlatıldı.

İnsansız hava araçlarının tespit ettiği PKK’lı grubun bulunduğu bölge havadan ateş altına alındı. Daha sonra karadan da jandarma ve polis özel harekat timlerinin sevk edildiği bölgede PKK’lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Öğlen saatlerine kadar süren çatışmada, 5 terörist öldürüldü.

Ölü ele geçirilen teröristler arasında ’Mavi listede’ 300 bin lira ödülle aranan ve örgütün sözde Mardin sorumlusu olan ’Seyit Reşo’ kod adlı PKK’lı Hasan Turan’ın da bulunduğu açıklandı. Teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçti.
 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Evden çıkanlar görenleri şoke etti

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle