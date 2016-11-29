Sözde PKK Mardin sorumlusu öldürüldü

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde güvenlik güçlerinin PKK’ya yönelik hava destekli operasyonunda, aralarında bölücü örgütün ’Mavi Listede’ aranan sözde Mardin sorumlusunun da bulunduğu 5 terörist ölü ele geçirildi.



Sabah saatlerinde Nusaybin’e bağlı Akarsu, Koruköy, Yavruköy ve Küçükkardeş mahalleleriyle birlikte sokağa çıkma yasağının ardından Büyükkardeş Mahallesi kırsalında tespit edilen PKK’lı grubun etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava destekli operasyon başlatıldı.



İnsansız hava araçlarının tespit ettiği PKK’lı grubun bulunduğu bölge havadan ateş altına alındı. Daha sonra karadan da jandarma ve polis özel harekat timlerinin sevk edildiği bölgede PKK’lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Öğlen saatlerine kadar süren çatışmada, 5 terörist öldürüldü.



Ölü ele geçirilen teröristler arasında ’Mavi listede’ 300 bin lira ödülle aranan ve örgütün sözde Mardin sorumlusu olan ’Seyit Reşo’ kod adlı PKK’lı Hasan Turan’ın da bulunduğu açıklandı. Teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçti.

