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Sosyolog FETÖ'den tutuklandı!

Kayseri'de FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yargılanan Sosyolog Hüsniye Oğuztürk ve infaz koruma memuru Mecit Mücahit Aras, ByLock kullandıkları gerekçesiyle 6 yıl üçer ay hapis cezasına çarptırdı.

20 Aralık 2016 Salı 11:46
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Sosyolog FETÖ'den tutuklandı!

FETÖ soruşturma kapsamında haklarında "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan iki sanığa 6 yıl üçer ay hapis cezası verildi. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen duruşmada, tutuklu sanık infaz koruma memuru Mecit Mücahit Aras  hazır bulunurken, tutuksuz sanık sosyolog Hüsniye Oğuztürk ise SEBGİS (duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ) aracılığıyla Kahramanmaraş'tan katıldı.

BEN KULLANMADIM MODEMİMİ KULLANDIRDIM!

Sanık Aras, savunmasında, 2012 yılında Kayseri Kapalı Cezaevinde göreve başladığını belirterek, "ByLock'u kesinlikle kullanmadım. Telefonum ve hattım emniyettedir, inceleme yapılabilir. Evimde yapılan aramada örgüte ait hiçbir materyal bulunamadı. Söz konusu hattı 4 yıldır kullanıyorum. Evimde kablosuz modem kullanıyorum. Bu modemi bir süreliğine komşumla da eve gelen misafirlerle de paylaştım." diye konuştu.

Sanığın avukatı Altan Bilsal da müvekkilinin ByLock kullanmadığını öne sürerek, beraatini talep etti.

Tutuksuz sanık Oğuztürk ise ByLock kullanmadığını iddia ederek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

HER İKİSİNE 6 YIL HAPİS!

Emniyetten gönderilen müzekkerelerde iki sanığın da ByLock kullandıklarının tespit edildiğini belirten mahkeme heyeti, Aras ve Oğuztürk'ü, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl üçer ay hapis cezasına çarptırdı.

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