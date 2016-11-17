Sosyal medyadan PKK propagandası yapınca tutuklandı!

Sakarya'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen iki şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yapılmasının belirlenmesinin üzerine teknik ve fiziki takip sonucu önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen iki şüphelinin savcılıktaki sorguları tamamlandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Baran Aydın, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Diğer şüpheli, K.S. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.