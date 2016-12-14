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"Sokaklarda ölü var, dışarı çıkamıyoruz"

Suriye'nin doğu Halep bölgesinde şiddetli çatışmalar Türkiye'nin devreye girmesiyle geçici olarak son buldu. Son bir ayda Halep'te bin 138 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Sadece dün Halep'te 67 sivil hayatını kaybetmişti.

14 Aralık 2016 Çarşamba 10:31
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"Sokaklarda ölü var, dışarı çıkamıyoruz"

TÜRKİYE DEVREYE GİRDİ, ATEŞKES SAĞLANDI!

Türkiye'nin arabuluğunda Rusya öncülüğündeki rejim güçleri ile muhalifler arasında dün 19.00 sularında sağlanan ateşkesten sonra , siviller derin bir nefes aldı.

Halep Sivil Savunma Müdürü Necip Ensari, dün Esed güçlerinin saldırılarında 67 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. 

SOKAKLARDA ÖLÜ VAR!

Rejim güçlerinin bombalı saldırısı sonrası sokakların cesetlerle dolu olduğunu söyleyen Halep Sivil Savunma Müdürü Necip Ensari,  "Sokaklarda çok fazla ölü var. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler de var. Fakat çıkaramıyoruz." dedi. 

Bölgede son saldırıların ardından, 15 Kasım'dan bu yana rejim güçlerince öldürülen sivillerin sayısı bin 71'den bin 138'e yükselmiş oldu.

Son Güncelleme: 14.12.2016 10:44
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