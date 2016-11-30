Soğuktan baraj dondu

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan soğuk hava Kars Barajı'nı dondurdu. Kars'ta hava sıcaklığının geceleri eksi 20 dereceye kadar düşmesiyle, Dereiçi mevkiinde bulunan Hidroelektrik Santrali Barajı dondu.



Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatını olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının eksi geceleri 20 dereceye kadar düştüğü kentte, Dereiçi mevkiinde bulunan Hidroelektrik Santrali Barajı dondu. Barajda oluşan görüntü ise dikkat çekiyor.



SU SAYAÇLARI PATLADI



Kars'ta özellikle akşamları ve sabah erken saatlerde etkili olan soğuklardan dışarıda bulunan su sayaçları da etkilendi. Soğuklardan dolayı çok sayıda su sayacı da donarak patladı.



DERELER VE BARAJ DONDU



Soğuk havanın özellikle geceleri çok etkili olduğunu ifade eden vatandaş, “Kars’ta havalar özellikle gece saatlerinde dona çekiyor ve Gündüzleri de bu manzaralarla ne kadar soğuk olduğunu görebiliyoruz. Soğuk hava gerçekten hayatı etkiliyor. Soğuk çok fazla, dereler donuyor. Akarsular donuyor. Baraj donuyor. Evlerdeki çeşmeler donuyor. Buda vatandaşı haliyle zor duruma sokuyor” dedi.



HAVA SICAKLIĞI -20 DERECE



Kars’ta Sibirya soğukları etkisini devam ettirirken, uzmanlarda vatandaşları uyardı. Özellikle soğuk havalarda yüz felci vakalarıyla sık sık karşılaşıldığına dikkat çeken uzmanlar, vatandaşları dışarı çıkarken, kalın giymeleri konusunda uyardı. Kars’ta gece hava sıcaklığı eksi 20 derece ölçülürken, sabah saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece olarak ölçüldü.



METEOROLOJİ'DEN UYARI



Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve yağışlı geçeceği, yağışların Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur, diğer yerler kar şeklinde görüleceği, Erzincan ve Erzurum'un güneyi ile Ağrı'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Gündüz sıcaklıklarının 2-4 derece düşmesi bekleniyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Erzincan'da 4, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Tunceli, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 2, Iğdır'da 3, Ardahan'da 7 derece kaydedildi.



Günün en yüksek sıcaklıklarının Ardahan'da sıfır, Kars'ta 2, Erzurum'da 3, Tunceli ve Ağrı'da 4, Erzincan ve Iğdır'da 6 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Ardahan'da 7, Kars'ta 1 santimetre olarak ölçüldü. Yetkililer, beklenen yağış sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları, dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı

Son Güncelleme: 30.11.2016 14:31