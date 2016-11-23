SODES'e sızan FETÖ'cüler gözaltında!

Adıyaman’da FETÖ operasyonları kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 11 şahıs Adıyaman Adliyesine sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan FETÖ operasyonları kapsamında, SODES projelerinde usulsüz işlem yaptıkları tespit edilen 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.T., A.G., M.N.S., M.U.G., S.A., M.D., Y.U., M.C., İ.Ö., H.E. ve M.Y. emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek burada sağlık kontrolünden geçirildi.



Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



SODES NEDİR?



Sosyal Destek Programı (SODES), 2008 yılında uygulanmaya başlanan Sosyal Destek Programı (SODES),dezavantajlı bölgelerimizin beşeri sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmak amacıyla bu bölgelerde göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen bir sosyal kalkınma programıdır.