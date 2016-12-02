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Siyasi FETÖ'cüler nerde?

MHP, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında yer alan siyasi ve bürokrasi yapının henüz ortaya çıkmadığını, milletin bu hainleri biran önce öğrenmesi gerektiğini ifade etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan darbecilerin, "rezil ve haçlı yapılanmanın ürünü" olduğunu söyledi.

02 Aralık 2016 Cuma 16:43
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Siyasi FETÖ'cüler nerde?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "Yurtta Sulh Konseyi isimli rezil ve Haçlı yapılanmanın ana kadrosunu, siyaset ve bürokrasi alanındaki elebaşlarını bu aziz millet ne zaman duyacak, ne zaman öğrenecektir?" dedi. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz'da Türkiye'nin büyük bir felaket atlattığına işaret etti. 

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin "devletin tüm ayar ve dengelerini gevşettiğini" kaydeden Adan, şöyle konuştu:

"15 Temmuz gecesi Türkiye’nin defin ruhsatını hazırlayan kanlı, kirli ve küresel mihraklar, FETÖ maşasıyla son darbeyi indirmek istemişlerdir. Amaç Türkiye’nin bölünmesi ve bölüşülmesidir. Amaç Türk vatanının paramparça edilmesi, Suriye ve Irak’a dönüştürülmesidir ve tüm hedefleri kapsayacak şekilde Anadolu’nun istilası planlanmıştır. Pensilvanya'ya sığınmış vaiz görünümlü bir terörist, örgütünü uzaktan kumanda ederek aziz milletimizi zapturapt altına almaya, sonra da ortak olduğu diğer terör örgütleriyle bu aziz vatanı yakmaya kalkışmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 15 Temmuz’da ipten dönmüştür.

Darbe girişimi başarısız olmuştur, operasyonlar yapılmaktadır. Fakat buna rağmen FETÖ’nün siyasi ayağı hala gizemini korumaktadır. Eğer 15 Temmuz darbe teşebbüsü gerçekleşmiş olsaydı, Türkiye’nin kaderi kimlerin eline geçecek, devlet ve siyasete kimler hükmedecekti? Bu sorunun cevabını bilmek milletimizin en tabii hakkıdır. İhanetin çıban başları kimlerdir? Yurtta Sulh Konseyi isimli rezil ve Haçlı yapılanmanın ana kadrosunu, siyaset ve bürokrasi alanındaki elebaşlarını bu aziz millet ne zaman duyacak, ne zaman öğrenecektir?"

Hükümet'in FETÖ’yle mücadelede, hukukun temel ilkelerinden ayrılmaması gerektiğini kaydeden Adan, "Zabıt katibine, garsona, sıvacıya, hizmetliye, ebe ve hemşireye kadar inen ama hala siyaset ayağına değmeyen, üst mevkilere dokunmayan FETÖ’yle mücadelenin bu gidişle inandırıcılığını kaybetmesi olağan ve mümkündür." dedi.

Rejim ve özellikle anayasanın "yamalı bohçaya" döndüğünü, sistemin revizyondan geçirilmesi gerektiğini ifade eden Adan, şöyle devam etti:

"Sigara tiryakisi gibi hukuksuzluk bağımlısı haline gelen parlamenter sistem sağlığına kavuşturulmalı, akciğerleri temizlenmelidir. O halde siyasi tıkanıklığın giderilmesi ve cumhurbaşkanlığı makamı ile iktidarın çözüme sevk edilmesi için zorlayıcı bir demokratik siyasi dalga yaratılmalıdır. MHP bunun için harekete geçmiştir. Madem yargı erki mevcut anayasanın verdiği yetkileri kullanarak üzerine düşeni yapamamaktadır, o halde parlamento devreye girmelidir. İşte bunun içindir ki Sayın Devlet Bahçeli milletin merci olan parlamentonun devreye girmesini, ardından da halkın reyine müracaat edilmesini meşru bir çözüm yolu olarak göstermiştir."

"MHP’nin buradaki işlevi rejimin işlerlik kazanması adına nefes açıcı siyasi aktör olmaktır. MHP, AKP’nin değil sistemin nefesini açmak için devreye girmiştir." diyen Adan, bunun yolunun, parlamentoyu çalıştırmaktan geçtiğini ifade etti. 

Kurlardaki hareketliliğe de değinen Adan, "Bu konuda hükümet etkili önlem aldıktan, milletimizin hassasiyetlerini gözettikten sonra desteğimiz tamdır. Çünkü biz krizden medet umacak, hükümet kaybetsin de nasıl kaybederse kaybetsin anlayışında değiliz, hiç de olmadık." dedi.

Adan, şöyle konuştu:

"Türkiye ekonomisi fırtınaya yakalanırsa bundan hepimiz zarar görürüz. Türkiye sinsi operasyonlarla saldırıya uğrayıp 15 Temmuz’un devamı projelendiriliyorsa biliniz ki aç kalırız, açıkta yatarız yine de ekonomik tetikçilere, karanlık sermayedarlara, kriz tellallarına teslim olmayız, düğme iliklemeliyiz. Bu itibarla ekonomik yenilgimizi gözleyenlere milletçe aynı refleks ve tepkiyi göstermekten başka alternatifimiz yoktur ve bunun yolu da milli ekonominin tesis, temin ve takviyesinden geçmektedir."

Terörizmin Türkiye'nin 1 numaralı meselesi olduğunu, bu vahşi saldırganlığı alt etmeden Türkiye'de huzurun olmayacağını belirten Adan, partisinin yarın saat 14.00'te İstanbul'da siyasi gelişmelerle ilgili bilgilendirme toplantısı yapacağını sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 03.12.2016 09:58
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