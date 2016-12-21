Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Sivas'ta ByLock operasyonu!

Sivas'ta FETÖ'ye yönelik operasyonlar decam ediyor. Örgütün şifreli yazışma programı olan ByLock kullandıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı. Sanıkların kamu kurumlarında çalıştığı öğrenildi.

21 Aralık 2016 Çarşamba 10:58
94 Okunma
Sivas'ta ByLock operasyonu!

Fetullahçı Terör Örgütü'na yönelik operasyonlar yurt çapında devam ediyor. Örgütün Sivas ayağında örgüte ait şifreli yazışma programı olan ByLock kullanan kamu kurumlarda çalışan 9 kişi gözaltına alındı... 3 zanlı ise aranıyor...

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ByLock kullandıkları iddiasıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 12 kişinin yakalanması için operasyon başlattı.

ŞUBE MÜDÜRÜ DE VAR!

Ekipler, aralarında bir şube müdürünün de bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında memur, işçi ve sözleşmeli personel olarak çalışan zanlıları değişik adreslerde gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Polis ekipleri, 3 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Son Güncelleme: 21.12.2016 11:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Evden çıkanlar görenleri şoke etti

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle