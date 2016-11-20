Şirvan'da umutlar tükeniyor! Toprak altında 11 işçi var

Siirt'in Şirvan ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

AFAD koordinesinde devam eden çalışmalar, toprak altında kalan bazı iş makinelerinin yerinin tespit edildiği bölgeye kaydırılarak yoğunlaştırıldı.

GÜN İÇİNDE 5 İŞÇİYE ULAŞILABİLİNİR



Şantiye Şefi Ramazan Azboy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gün içerisinde 4-5 işçiye daha ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Çalışmaların yoğunlaştırıldığı bölgede heyelan sırasında toprağa gömülen 4 iş makinesinin olduğunu bildiren Azboy, ekiplerin vardiye sistemi ile gece boyunca çalışmaları sürdüreceğini ifade etti.

Madencileri sağ olarak bulundukları yerlerden çıkarmayı umut ettiklerini vurgulayan Azboy, şunları kaydetti:

UMUDUMUZ CANLI ÇIKARMAK!



"Bu heyelanda 16 arkadaşımız maalesef toprak altında kaldı. 5 cesedimizi çıkardık, 11 kişiye de ulaşmak üzereyiz. Ana firma olarak elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Yukarı bölümdeki hafriyatları hafiflettik ki ikinci bir kazaya sebebiyet vermeyelim. Burada 1 milyon metreküpe yakın bir hafriyat var. İnşallah arkadaşlarımıza ulaşırız, umudumuz odur ki canlı ulaşalım. Gerçekten zor bir şey, acı veren bir durum. İnşallah hedefimiz yarın 4-5 arkadaşımıza ulaşmayı ve bir iki gün içerisinde de bütün arkadaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz."

AFAD Başkan Vekili Mehmet Halis Bilden, beraberinde Enerji Bakanlığı uzmanları ile çalışmaların yoğunlaştırıldığı alanda incelemelerde bulunarak durum değerlendirmesi yaptı.

Çalışmaların aralıksız devam ettiğini dile getiren Bilden, "İnşallah en kısa sürede kardeşlerimize ulaşırız." dedi.