Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, jandarma komando timleri ile birlikte 3 haftadır ortak düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri tam olarak 1,3 milyon lira olan 329 bin 582 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında yakalanan 52 kişi hakkında yasal işlem yapılıyor.



CİZRE'DE DE 60 BİN PAKET ELE GEÇİRİLMİŞTİ



Son olarak, 19 Aralık tarihinde Cizre-Kurumcu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde, İ.A. adlı kişinin kullandığı ve Cizre İlçesi'nden batı illerine sevk edilmek üzere hazırlanmış kömür yüklü kamyonda yapılan aramada, toz kömürünün altına gizlenmiş, piyasa değeri yaklaşık 240 bin lira olan 60 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Son Güncelleme: 21.12.2016 16:36