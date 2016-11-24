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Şırnak Cudi Dağı'nda bombalı saldırı: 1 asker şehit oldu

Cudi Dağı'nda PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda teröristler araziye yerleştirdikleri bombayı patlattı. Patlama sonucu 1 asker şehit olurken 2 asker ve 3 korucu da yaralı olarak kurtuldu. Yapılan açıklamaya göre bölgede operasyonlar hava destekli olarak devam ediyor.

24 Kasım 2016 Perşembe 15:10
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Şırnak Cudi Dağı'nda bombalı saldırı: 1 asker şehit oldu
Cudi Dağı'nda PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda teröristler araziye yerleştirdikleri bombayı patlattı. Patlama sonucu 1 asker şehit olurken 2 asker ve 3 korucu da yaralı olarak kurtuldu. Yapılan açıklamaya göre bölgede operasyonlar hava destekli olarak devam ediyor.

Şırnak'taki Cudi Dağı'nda PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu, 1 asker şehit oldu, 2 asker ile 3 korucu yaralandı. Yaralılar, Şırnak'ta tedavi altına alınırken, bölgede başlatılan operasyon sürüyor.

Cudi Dağı Herino Tepe bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü planlı operasyon devam ederken, arazi arama tarama faaliyeti sırasında PKK terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlama ile birlikte 1 asker şehit olurken, 2 asker ile 3 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralanan asker ve korucular Şırnak'ta Hastaneye kaldırılırken, bölgede başlatılan operasyon hava destekli olarak sürüyor.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Cudi Dağı'nda PKK'ya yönelik yapılan operasyon sırasında, teröristlerin araziye önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker ile 3 korucu yaralanırken, bölgede başlatılan operasyonda 2 PKK'lının etkisiz hala getirildiği belirtildi. Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Cudi Dağı bölgesinde yapılan operasyonlarda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.
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