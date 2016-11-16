"Sınırları cetvelle böldüler ama gönülleri bölemediler"

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çanakkale Meydan Muharebesi'nde, Çanakkale'nin ovalarını, dağlarını bombalayanların, Gaziantep'teki kına gecesinde bomba patlatanların, 15 Temmuz'da Meclisin üstüne bomba atanların ardındakilerin niyetinin, güçlü bir Türkiye'nin olmaması, oyunları bozacak, ferasetli bir milletin yeniden dünya sahnesinde yerini almaması olduğunu belirtti.

İznik Ayasofya Camisi'ni ziyaretinin ardından Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İznik İlçe Temsilciliğince hayata geçirilen İznik Akademi'nin açılış dersine katılan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, dünyada her türlü bilginin olduğunu ama bu bilgilerin insana fayda vermediğini söyledi.

Bu kadar çok bilginin üretildiği dünyada buna rağmen çok sayıda savaş ve katliam olduğunu, açlık ve kıtlık yaşandığını anlatan Kurtulmuş, "Burada bir eksiklik var demektir. İşte TÜGVA, tam bu eksikliği dolduran bir perspektifle hareket ediyor." diye konuştu.

Osmanlı devletinin 1. Dünya Savaşı'ndan sonra dağıldığını hatırlatan Kurtulmuş, daha sonra savaşın galiplerinin masanın üstüne cetvelleri ve pergelleriyle yeni sınırları çizdiğini ifade etti. Kurtulmuş, Sykes-Picot Antlaşması'nın bu şekilde imzalandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"1. Anlaşma, paylaşım anlaşması. Sınırlarımızı çizdiler. Akçakale diye bir yer var, Şanlıurfa'da. Tam karşısında Tel Abyad. Birisi Arapça, birisi Türkçe. Orayı bölmüşler, amca çocukları karşı tarafta, hala çocukları karşı tarafta. Kobani diye bir yer var. Karşı tarafta da bizim Suruç var. Aradan sadece tren yolu geçiyor. Onları birbirinden ayıran hiçbir gerekçe yok. Bir asır evvel sınırlarını böldükleri insanlar. Burasını 'Suriye, Ürdün, Irak, Türkiye' diye böldüler. Bu bölünmenin hiçbir izahı, mantığı yok. Şimdi bir asır evvel sınırılarını cetvellerle böldükleri ama zihinlerini ve gönüllerini bölemedikler Türkleri, Arapları, Kürtleri ve diğer unsurların şimdi gönüllerini ve zihinlerini bölmeye çalışıyorlar. PKK, PYD, DEAŞ bunun için vardır. FETÖ denilen şerefsiz eşkıya çetesi bunun için vardır."

- "Bölünmeyi zihinlerde ve gönüllerde gerçekleştirmeyeceğiz"

Bölgelerin halklarının bir kere daha etnik ve mezhebi olarak bölünmek istendiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Bu bölünmeyi zihinlerde ve gönüllerde gerçekleştirmeyeceğiz. Halklarımız, bu coğrafyada yaşayan insanlar, aynı hedefe doğru koşacak, aynı medeniyetin insanları olarak aynı geleceğe doğru yürüyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu oyunu bildiğini, gördüğünü ve bozmaya çalışan tek ülke olduğunu aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye ile bu kadar çok uğraşmalarının, Türkiye'de darbe teşebbüslerinden terörist faaliyetlere kadar birçok tertibat almalarının, tahribat faaliyetleriyle uğraşmalarının sebebi, budur. 'Bu Türkler, Osmanlı'nın, Selçuklular'ın torunları olarak yeniden ayağa kalkarsa yeniden güçlü bir ülke olarak ilim, irfan, hikmetle donanmış olarak, dünyadaki oyunları bozacak bir güce ulaşırsa eyvah bizim halimize' diyorlar. Suruç'ta patlayan bombanın, 15 Temmuz'da Ankara'da TBMM'nin üstüne atılan bombanın nedeni, budur. Eğer bunu bu şekilde görmezsek nereye doğru gittiğimizi anlamamız, mümkün değildir."

- "Adaletsiz bir sisteme karşı çıkarsanız sizden kötüsü olmaz"

Kurtulmuş, "Çanakkale Meydan Muharebesi'nde, Çanakkale'nin ovalarını, dağlarını bombalayan o bombaların ardındaki niyet neyse Gaziantep'teki o kına gecesinde patlatılan bombanın arkasındaki niyet, aynı niyettir. Aynı şekilde 15 Temmuz' gecesinde, o karanlık gecede meclisin üstüne atılan bombanın ardındaki niyet, aynı niyettir; güçlü bir Türkiye'nin olmaması, oyunları bozacak, ferasetli bir milletin yeniden dünya sahnesinde yerini almaması." değerlendirmesinde bulundu.

Sahneye ikinci Sykes-Picot taraftarlarını çıkarttırmayacaklarını vurgulayan Kurtulmuş, milletin bu oyunu bozacağını söylemedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bu sebeple uğraşıldığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Siz eğer IMF'nin karşısında avuç açan bir Türkiye yönetimi olursanız, 25 milyon dolar için 25 takla atan bir ülke olursanız vallaha sizden iyisi yok. İsterseniz gidin sabaha kadar namaz kılın, ne kimse sizin namazınıza karışır ne de hanımınızın başının örtüsüne takılır. Ama siz, 'Biz güçlü bir ülkeyiz. Biz yeniden bu milleti zengin bir ülke haline getireceğiz. Ekonomik bağımsızlığımızı kazanacağız.' derseniz, Türkiye'yi birçok alanda ileri noktaya götürürseniz, köprüleriyle, yollarıyla, savunma sanayiyle güçlü bir Türkiye'nin altyapısını hazırlarsanız sizden daha kötüsü olmaz. Onun için saldırıyorlar.

Siz Avrupa'nın karşısında bilmem kaç sene tek bacak üstünde terbiye salonunda, terbiye edilmeyi beklerseniz sizden iyisi yok. Ne zaman dönüp 'Ey Avrupa kendini bil, haddini bil, Türkiye'ye karşı dost musun, düşman mısın?' derseniz sizden kötüsü olmaz. Siz dünyanın egemenlerinin karşısında boynunuz bükük, 'Ne yapalım dünyanın şartları bunlardır.' diye reel politiğe teslim olmayı, siyasetin gereği zannederseniz sizden iyisi yok. El üstünde taşırlar sizi. Hatta medya güçleriyle desteklerler. Her türlü imkanı sağlarlar ama ne zaman BM Genel Kuruluna gider, 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyerek, adaletsiz bir sisteme karşı çıkarsanız sizden kötüsü olmaz."