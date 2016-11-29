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Şiddetli yağış nedeniyle o ilçede okullar tatil

Şiddetli yağış nedeniyle Ayvalık'ta okullar tatil edildi.

29 Kasım 2016 Salı 12:41
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Şiddetli yağış nedeniyle o ilçede okullar tatil
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi.

Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, yaptığı açıklamada, Ayvalık'a, son 24 saatte metrekareye yaklaşık 215 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Şiddetli yağış nedeniyle ilçede ev ve iş yerlerinde su baskınları oluştuğunu, ulaşımın aksadığını dile getiren Nazlı, "İlçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verdik." dedi.

Nazlı, hasar tespit çalışmalarına sabahın erken saatlerinde başladıklarını kaydetti. 
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