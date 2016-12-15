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Selahattin Demirtaş'a ziyaret yasak! HDP'li vekiller cezaevine alınmadı

HDP Genel Başkan Yardımcıları Hakkı Saruhan Oluç ve Sezai Temelli ve İstanbul Milletvekili  Erdal Ataş, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek istedi, ancak bu itek kabul görmedi.

15 Aralık 2016 Perşembe 14:14
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Selahattin Demirtaş'a ziyaret yasak! HDP'li vekiller cezaevine alınmadı

DEMİRTAŞ'I ZİYARETE İZİN YOK!

4 Kasım'da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mehkemece tutuklanarak cezaevine konan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için ziyaretçi yasağı olduğu ortaya çıktı. Bugün Demirtaş'ı ziyaret etmek isteyem HDP'li heyetine görüşme izni verilmedi.

Edirne F Tipi Cezaevi'ne gelerek, , Demirtaş ile görüşmek isteyen HDP Genel Başkan Yardımcıları Hakkı Saruhan Oluç ve Sezai Temelli ve İstanbul Milletvekili  Erdal Ataş, görüşe girmediklerini avukatların öğrendi.

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