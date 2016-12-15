Selahattin Demirtaş'a ziyaret yasak! HDP'li vekiller cezaevine alınmadı

DEMİRTAŞ'I ZİYARETE İZİN YOK!



4 Kasım'da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mehkemece tutuklanarak cezaevine konan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için ziyaretçi yasağı olduğu ortaya çıktı. Bugün Demirtaş'ı ziyaret etmek isteyem HDP'li heyetine görüşme izni verilmedi.



Edirne F Tipi Cezaevi'ne gelerek, , Demirtaş ile görüşmek isteyen HDP Genel Başkan Yardımcıları Hakkı Saruhan Oluç ve Sezai Temelli ve İstanbul Milletvekili Erdal Ataş, görüşe girmediklerini avukatların öğrendi.