Şehitlerin katili, PKK'lı terörist yakalandı

Muş'ta yakalanan teröristin, 15 Ağustos 2015'de 3 askerin şehit olduğu 6 askerin ise yaralandığı hain saldırıda yola döşenen EYP üzerinden parmak izi tespit edilmiş ve Karlıova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında arama kararı çıkarılmıştı.



Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'PKK/YPG adına faaliyet gösteren ve silahlı çatışmalara giren bir terör örgütü üyesi, ilimizde yapılan çalışmalar sonucu yakalanmışlardır. Bir terör örgütü üyesi çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış, diğer şahıs ise gerekli işlemlerin yürütülmesi için iline teslim edilmiştir. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir.' denildi.

Son Güncelleme: 16.12.2016 13:10