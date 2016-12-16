Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Şehitlerin katili, PKK'lı terörist yakalandı

Bingöl'ün Karlıkova İlçesi'nde mehmetçiğe kurulan hain tuzakta, kullanılan patlayıcı üzerinde parmak izi tespit edilen terör örgütü PKK üyesi yakalandı.

16 Aralık 2016 Cuma 10:31
153 Okunma
Şehitlerin katili, PKK'lı terörist yakalandı
Muş'ta yakalanan teröristin, 15 Ağustos 2015'de 3 askerin şehit olduğu 6 askerin ise yaralandığı hain saldırıda yola döşenen EYP üzerinden parmak izi tespit edilmiş ve Karlıova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında arama kararı çıkarılmıştı. 

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'PKK/YPG adına faaliyet gösteren ve silahlı çatışmalara giren bir terör örgütü üyesi, ilimizde yapılan çalışmalar sonucu yakalanmışlardır. Bir terör örgütü üyesi çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış, diğer şahıs ise gerekli işlemlerin yürütülmesi için iline teslim edilmiştir. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir.' denildi.
Son Güncelleme: 16.12.2016 13:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Evden çıkanlar görenleri şoke etti

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle